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台中兒童BNT第二劑　假日快打站今開打

▲台中兒童BNT第二劑，假日快打站今開打。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中兒童BNT第二劑，假日快打站今開打，台中市長盧秀燕今天前往校園快打站視察。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

衝刺兒童疫苗接種率，台中市今（25）日開設12處校園快打站為孩子接種疫苗。台中市長盧秀燕一早前往大里瑞城國小關心快打站接種情形，盧秀燕指出，為加快兒童BNT疫苗第二劑施打速度，市府規劃醫療院所預約接種、校園集中接種及假日校園快打站，以「三管齊下」方式進行，加速提升學童防護力。

衛生局透露，依據中央昨日下午提供統計至6月23日的接種資料顯示，台中市5到11歲第2劑接種率為7%，接種率六都第一；衛生局也統計，截至昨日上午8點為止，台中市已有15萬3058名5到11歲兒童已接種了第一劑新冠疫苗，其中已有1萬3659名兒童已完成第二劑新冠疫苗的接種，後續仍將有近14萬名兒童陸續將符合第二劑的接種資格，其中又以兒童BNT疫苗為大宗。

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▲台中兒童BNT第二劑，假日快打站今開打。（圖／記者游瓊華攝）

教育局指出，6月22日起家長已可至市內各合約醫療院所為孩子預約接種兒童BNT疫苗，可預約院所名單已公告於衛生局網站；昨日起校園集中接種亦同步展開，市府已安排39組醫護團隊陸續至各國小，為符合第二劑新冠疫苗接種資格的孩子接種疫苗。此外，教育局更於今日於全市12個學校開設假日校園兒童BNT疫苗快打站

教育局提醒，凡是在5月28日(含)之前已接種第一劑兒童BNT疫苗的5到-11歲兒童且有意願接種第二劑者，都可以在各快打站開站時間內前往快打站登記接種第二劑疫苗，最晚應於各站點結束前30分鐘抵達現場，各快打站開站起迄時間已公告於教育局網頁。

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