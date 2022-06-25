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馬路成小河！婦騎車遭沖倒2男下車急救援　影片PO網被讚爆

記者哈勇嘎奧、林冠吟／台中報導

馬路成小河！受到旺盛對流影響，中央氣象局陸續對多地發布大雷雨訊息，而降雨又強又猛的午後雷陣雨也造成台中山區地勢低漥處有淹水情形，24日中午新社中興嶺往水井方向，因瞬間雨勢造成馬路排水不及，一名老婦騎車經過時，不慎因此被水勢沖倒，而2名開車經過的男子見狀，也立即上前救援。畫面在網路曝光後，也讓大批網友稱讚2人是「暖男」、「好人有好報」。

▲▼台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

▲台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

24日午間，受到強烈午後雷陣雨影響，台中新社中興嶺往水井方向，因雨勢來得太快太急，馬路排水不及而出現淹水情形。一名騎車路過的老婦，還因為馬路積水水流太大，一度連人帶車被雨水沖倒。

▲▼台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

▲台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

而2名開車行經的男子本欲拍下馬路積水情形，紀錄下馬路成湧泉的景象，不料隨後驚見老婦慘被沖倒，也在第一時間下車幫忙，協助老婦將機車牽往安全地方，所幸老婦在整起事故中也並無受傷情形，隨後也自行騎車離開。

從影片中可以聽見，強烈雨勢造成馬路積水，水勢全往低漥地區湧去，其中更有幾個行經路段已成「湧泉」，男子原本還興奮得連連驚呼，不料下一秒就驚見老婦騎車遭水流沖倒，2人趕緊下車救人。

在救援過程中，掌鏡男子腳上的夾腳拖，還因此被水流沖走，讓他相當無奈，不過還是在確認老婦安全狀況後，才一拐一拐地回到車上，無奈表示，「還好我們開車不穿鞋」。

▲▼台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

▲▼台中新社中興嶺往水井路段，因大雨造成路面積水，老婦騎車經過因此被水流沖倒。（圖／民眾提供）

影片曝光後也讓大批網友讚爆，表示2人是「暖男」、「好人有好報」、「好人一生平安」。

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