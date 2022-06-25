搭訕男遭拒氣炸「用酒淋頭羞辱她」　超兇泰拳妹不忍了！出招打趴

記者張寧倢／編譯

河北唐山市6月發生燒烤店打人案，男子向搭訕不成便群起圍毆，將受害女性打成重傷。然而，泰國先前也發生類似事件，曼谷一名35歲男子在餐廳搭訕年輕女子遭拒絕，氣不過竟然拿起桌上酒水往她頭上倒。但男子這次惹錯人，因為對方是泰拳退役國手普蘿伊（Pareploy Saeaia），當場打趴他。

▲前泰拳國手普蘿伊（Pareploy Saeaia）遭搭訕羞辱，當場出拳回擊，教訓對方。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據LAD BIBLE報導，24歲的普蘿伊當天穿著細肩大露背洋裝跑趴一整晚，結束後和友人在曼谷街頭一家餐廳吃宵夜。35歲男子潘騰（Punter Chainarong Mareejan）想和普蘿伊碰杯，並開口要了電話號碼，遭到普蘿伊拒絕。不料，他竟氣不過，直接走到桌邊拿起一杯酒水就往普蘿伊的頭上倒，當眾羞辱女方，這一幕全被監視器拍下。

▲事情鬧大後，潘騰立刻遭到公司解雇。（圖／翻攝臉書影片截圖）

然而，潘騰這下惹錯了人，因為普蘿伊除了是正妹網紅外，過去更是打贏過數十場職業泰拳賽的泰拳高手，還曾在世大運為泰國抱回銀牌，退役後仍擔任教練與女警訓練官。普蘿伊莫名遭到羞辱後氣得追出店外，雙方在街頭起了爭執，她除了大罵潘騰外，還使出右勾拳和迴旋踢等招數，連朋友都攔不住，最後交由警方處理。

▲普蘿伊時常在臉書上傳生活、旅遊美照。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

報導指出，這段影片在網路上傳開後，潘騰很快地就被任職的五星級飯店解僱，還因為把啤酒倒在普蘿伊身上被罰500泰銖（約新台幣420元），又因鬥毆再多罰500泰銖。不過，普蘿伊在影片中明顯出手傷人，被依攻擊和鬥毆2項罪名，被罰1000元泰銖（約新台幣840元）。

普蘿伊現在除了擔任教練，平時也常在社交媒體PO出爆乳美照成為網紅，對於這起搭訕事件，她表示， 這不是她挑起的紛爭，自己確實在肢體上傷害他，「但我應該讓他傷害我，卻完全無動於衷嗎？」。另外，她更鼓勵女性學習武術，以便自衛，「我認為自我防衛對女性很重要，雖然女性身材或許不如男性強壯，但至少能保護自己。」

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