26歲騎士被撞死「屍掛車頂」跟車2km抓到凶手　肇事女惡行露餡

▲ 馬來西亞發生恐怖車禍。（圖／翻攝自Kosmo!）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子23日上午開車逆向行駛，在轉入一處十字路口時撞死一名騎著機車的26歲快遞員，騎士屍體當場被拋飛卡在車頂上。但事發後，女駕駛並未下車查看，反而驚慌逃離車禍現場，在行駛2公里後才被其他民眾發現攔了下來。

綜合星洲網等報導，事發於瓜拉雪蘭莪縣，23日上午9時50分左右，一名67歲婦女逆向行駛後，突然轉進一處十字路口，一名26歲機車騎士來不及煞車閃躲，當場撞上轎車車門，接著被拋上車頂。這名女駕駛在車禍發生後感到驚慌，企圖逃離車禍現場，直到行駛2公里遠之後，才被其他民眾攔車告知「屍體掛在她車頂上」。

現場畫面相當驚悚，可見轎車車門明顯被撞爛凹陷，死者的血也不停流下。

報導指出，騎士遺體已被送往醫院進行解剖，女駕駛腰部也有輕傷。警方已依據魯莽駕駛導致他人死亡的罪名展開調查。