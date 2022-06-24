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寮國經濟瀕臨崩潰「債務佔GDP近9成」　最大債主是中國

▲▼2020年12月，中國雲南省的中老鐵路普洱站建設工地，標語寫著「把中老鐵路建成一帶一路，中老友誼的標誌性工程」。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年12月，中國雲南省的「中老鐵路」普洱站建設工地。「中老鐵路」連接中國雲南昆明與寮國（老撾）首都萬象，已於2021年通車。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《日經新聞》報導，寮國經濟搖搖欲墜，根據世界銀行數據，截至2021年年底，該國公共債務飆升至國內生產毛額（GDP）的88%，外債估計達145億美元，而外債債權人名單中，中國就佔了47%，反映出寮中關係密切。北京過去10年成為寮國最大債權人、投資者及貿易夥伴，寮國總債務中高達11%來自與中國的雙邊貸款。

世界銀行指出，寮國每年必須償還的外債估計13億美元，與外匯存底差不多，償債能力備受考驗。寮國財政部長烏邦帕塞（Bounchorn Oubonpaseth）20日向國會直言，「2010-2016年為了國家發展而借入巨額貸款」，導致該國累積龐大債務；2010年外債支付金額僅1.6億美元，還能夠負擔，但2018年成長至12億美元，2022年又攀升至14億美元。寮國央行總裁西帕塞（Sonexay Sitphaxay）本周被解雇，似乎也暗示著恐慌開始蔓延。

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲中國在一帶一路計畫下，與寮國合作展開「中老鐵路」工程。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

疫情爆發之前，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際機構就警告，寮國長年財政赤字，外匯存底枯竭，正在走向外債危機。也有分析人士指出，寮國面臨接連不斷的外部挑戰後，經濟衰退跡象早已浮現。

該國2020年遭遇疫情衝擊，原本豐厚的旅遊觀光業的外國收入枯竭，今年烏俄戰爭導致油價飆漲，加上當地貨幣基普（kip）兌美元貶值，都讓物價水漲船高。今年6月，國際債券信用評分公司穆迪（Moody's Investors Service）把寮國評分下修1個級別，全球3大信貸評級機構惠譽國際 （Fitch Ratings）尚未調整評分，但指出寮國「存在違約可能性」。

分析人士也提到，這場經濟危機，恐怕動搖寮國根深蒂固的共產主義秩序。寮國人民革命黨（LPRP）自1970年代執政至今，公民社會長期噤聲，如今卻在臉書、TikTok及YouTube等社群媒體公開批評當局。首都萬象（Vientiane）一名觀察人士匿名表示，「人們不再恐懼，不再害怕公開批判，因為經濟危機正在影響他們的日常生活。社群媒體是他們在寮國壓迫政治環境下，能夠做到這件事的唯一管道。」

 

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