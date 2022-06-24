網紅妹抖音炫富揪打黑工！移民署硬起來　「印尼的家」再抄26人

▲▼彰化專勤隊查獲26名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署彰化專勤隊今年4月間查獲非法仲介集團利用印尼女網紅在「抖音」以吃喝玩樂方式蠱惑42名移工逃逸，日前再接獲據報，位於神岡鄉1間名為「印尼的家」有數十名移工群聚，每天喧擾不休，會同台中及南投等單位，今(24)日凌晨兵分3路出擊，再次查獲26名非法居留的印尼移工，持續擴大偵辦。

▲「印尼的家」查獲26名非法移工。

移民署彰化縣專勤隊表示，協助何姓雇主鼓吹移工逃逸的印尼女網紅本身也是一名逃逸移工，年紀大約只有20多歲，在「抖音」有超過6000名粉絲，她在平台上發布許多吃喝玩樂的影片，甚至直接露臉炫富，讓同鄉人以為來台工作可以像她一樣享受生活。

如果來台移工有意「投靠」，何男就會利用自營的白牌計程車行進行掩護，安排住宿並仲介及接送所招募的移工至台中市大安區一帶的自行車零件加工廠非法工作，再從中抽取高額仲介費用，2年時間獲取不法所得高達500多萬元。

彰化專勤隊指出，為徹底防堵網路鼓吹非法工作歪風，專案人員另案追查，並於今(24)日會同中區事務大隊科技偵查隊、南投縣專勤隊及台中市警局清水分局拂曉出擊，再次查獲逾期印尼移工26 (男15、女11) 人，據了解，這群移工住在神岡鄉一處「印尼的家」，全是這2年因疫情到台灣工作的年輕人。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗呼籲民眾不要聘僱或仲介逾期停居留外國人非法工作，未經許可非法聘僱外國人，將以《違反就業服務法》裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金。

▲印尼逃逸女移工變身女網紅炫富揪移工非法打工。