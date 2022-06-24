買個麥當勞就出事！　女移工吃早餐...害同房15室友整窩被逮

▲失聯移工「莉娜」因出門買個麥當勞被查獲，害同寢15名失聯移工也一起曝光。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

內政部移民署中區事務大隊新竹市專勤隊幹員於昨(23)日 7 時許，經過新竹市區一處麥當勞時，發現 1 名疑似失聯移工進入，幹員等該名移工買完早餐後上前查察，經身分確認果然為逾期滯台的失聯移工。

「真倒楣，買個早餐也有事！」該移工直呼。新竹市專勤隊隊長范育誠表示，這名印尼籍移工「莉娜」起初否認失聯身分，經同仁查察確認身分後才終於坦承，事後專勤隊經曉以大義突破心防，帶往新竹市東大路一段出租套房查察，一舉查獲15名(9男6女) 逾期外籍人士，其中印尼籍9名、越南籍6名都是失聯移工，全案將追查非法雇主及仲介下落，並依違反入出國及移民法及就業服務法相關規定辦理。

▲▼「莉娜」帶著幹員回宿舍，其餘15名失聯移工也一舉查獲。

國際航空班機恢復正常，為強化外來人口安全管理及失聯移工防疫破口問題，移民署展現執法決心，將全面動員執行轄內工地、小吃店及非法移工 聚集處所進行查察，以杜絕外籍人士來臺非法滯臺工作或衍生其他社會事件。

范隊長進一步呼籲，民眾請勿僱用非法移工，若發現外來人口於我國從事任 何不法活動情形，可記錄發現時間、處所及案情向移民署各縣市專勤隊或勞動部的免付費電話0800-000-978提出檢舉，防杜僱用非法外國人，以 維護國人就業權益及社會安定。

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