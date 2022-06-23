雲林+1270　兒童疫苗接種第一劑涵蓋率達87.9%

▲雲林縣兒童與青少年疫苗街中人數及涵蓋率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（23）日新增1270例本土確診個案，分別為斗六279例，虎尾147例，麥寮98例，斗南88例，西螺85例，北港77例，莿桐62例，古坑58例，土庫55例，口湖45例，元長36例，崙背35例，水林、四湖34例，林內33例，大埤30例，台西、二崙20例，東勢18例，褒忠16例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1270例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1394人、確診者居家照護在管中有8641人。統計至6月22日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10772人接種、第2劑1271人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19860人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1270例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共55820例，其中累計118例為死亡。本縣今日新增4例死亡確診個案，分別是2位男性與2位女性，年齡皆為80多歲，分別有癌症、高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病史，其中1位已完整接種COVID-19疫苗，1位已接種2劑COVID-19疫苗，另2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/13至6/19，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，雲林縣5-11歲兒童疫苗涵蓋率為87.9%，兒童莫德納第二劑疫苗已於6/18開打，涵蓋率目前3.7%，另，兒童BNT疫苗尚在規劃期程，將於規劃完善後公布；提醒鄉親，完整接種疫苗，可有效降低感染後重症、死亡的風險，如符合接種間隔時間，家長可帶兒童至雲林縣COVID-19疫苗合約醫療院所施打，提醒家長須先填寫同意書，也可於各合約院所現場索取，並持健保卡、疫苗接種紀錄卡(黃卡)前往接種，相關接種服務資訊可上網至雲林縣衛生局網站→新冠肺炎專區→疫苗地圖查詢。

▲雲林縣累計118確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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