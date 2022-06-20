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竹山鎮組自救會反對垃圾綠能中心　南投縣6／29將召開公聽會

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，當地居民將組自救會反對。（圖／竹山鎮公所提供）

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，當地居民將組自救會反對。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因缺乏焚化爐、全縣堆置20萬噸垃圾山難以去化，縣政府規劃在竹山鎮設置綠能中心、以垃圾燃料化方式處理，不過遭地方居民認為屆時全縣垃圾轉向竹山、並衍生空汙等環境問題，鎮長陳東睦甚至號召鎮民成立自救會、強烈反對；南投縣環保局強調尚未定案，並訂於6月29日下午2點30分在竹山工業區召開公聽會，歡迎當地民眾及關心垃圾問題的南投縣民踴躍參加。

陳東睦表示，將集結地方民意代表、各里里長、理事長以及關心竹山的民眾，成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，目前幹部開始進行鎮民面對面溝通的聯署活動，希望用一步一腳印面對面溝通的方式，預計6月22日早上舉辦自救會成立大會誓師，希望更多民眾一起簽下寶貴的支持書，為保護竹山的美麗環境做努力。

縣府環保局長李易書稍早也召開記者會，再度說明南投縣綠能中心規劃引進歐洲最新的垃圾分選技術，將全縣平均每天產生的250噸垃圾，先挑出金屬等資源物質，進行塑膠、玻璃、鐵類和非鐵類等分類後，再製成固態衍生燃料（SRF），然後由民間事業單位取代煤炭使用，只會剩下約2至3%（約4噸）的砂石土方等不可燃物，再外運處理，並非採燃燒行為的焚化廠。

▲▼南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣規劃興建綠能中心，6月29日將於竹山召開公聽會、與在地民意溝通。（圖／南投縣政府提供）

至於選址在竹山鎮的原因，李易書解釋，相關計畫從2018年就啟動，經專業顧問公司先期規劃進行可行性評估後，考量該地點位於南投、雲林2縣和濁水溪、清水溪交界，居住人口密度較低，且周邊擁有砂石專運便道、國道3號交通便利，且鄰近竹山掩埋場旁，可統整相關環保設施管理，選址絕對無關政治因素，也非倉促決定。

▲南投縣環保局長李易書。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣環保局長李易書。（圖／記者高堂堯攝）

李易書補充，未來各鄉鎮市垃圾經清潔隊初步分類，可資再利用的部分累積定量後，將由專用的密封式轉運車載運，信義、水里、集集3鄉鎮可經由濁水溪旁砂石專運便道運送，其他鄉鎮則直上國道3號到達綠能中心，轉運車不會進入竹山鎮市區，不會有惡臭或空汙問題；而廠區也採密閉式廠房，縣府將用最高標準進行污染控管與防治，降低對在地影響。

▲南投縣規劃興建綠能中心，6月29日將於竹山召開公聽會、與在地民意溝通。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣規劃興建綠能中心，6月29日將於竹山召開公聽會、與在地民意溝通。（圖／南投縣政府提供）

李易書表示，正因綠能中心只是分類後處理，不採焚燒、不會改變垃圾原本狀態，因此不必做環評即可興建；初估15億經費將以BOT招標方式降低縣府財務負擔，且合約中將載明廠商退場機制，包括要求去化後製燃料棒的能力，以避免大量堆置，反而造成在地環境衝擊。

南投縣政府表示，垃圾處理設施的興建是縣內重大的議題，而公聽會就是與在地民意溝通的第一步，絕非最後一步，將充分傾聽民意再做出最適合的決策，希望還給南投人更乾淨友善的居住環境。

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