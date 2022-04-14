台南七股工業區耗30年終動工　竟無事業廢棄物焚化爐挨批

▲台南市議會國民黨團對於爭取3、40年，直到2022年才開始動工的七股工業區，居然沒有保留環保用地規劃事業廢棄焚化爐，大表不滿。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告，國民黨團2022年才開始動工的七股工業區，居然沒有保留環保用地規劃事業廢棄焚化爐大表不滿，因垃圾大戰迫在眉睫，對6年完工不具信心，黨團希望市府設計工業區需要的技能課程，培養在地青年專業技能，讓青年不北漂能落地生根。

蔡育輝指出，柳營等科技園區聯外道路都偷工減料，連外道路品質坑坑洞洞，不知是否有民代在背後撐腰，這種偷工減料工程才被放水通過驗收，希望未來新工業區不會發生這些事，七股工業區是從他父親擔任議員，談到現在才開始規劃，希望6年後真能準時完工不要跳票，事業廢棄物無處去是個嚴重問題，結果新設置的七股工業區，居然沒有規劃事業廢棄物焚化爐，問題真的嚴重。

李中岑表示，台灣靠中小企業起家，工業區開發卻跟不上需求，很多工廠就找農地設廠，現在面臨政府取締，農地工廠想要合法化，市府應多開發工業區讓農地工廠可進駐，七股工業區規劃一萬個工作機會，看看南科很多外地來的青年，為了幫助在地青年，是否跟勞工局合作研擬一些課程提升台南年輕人的工作技能，不要讓年輕人北漂。

方一峰說，七股工業區之前規劃，怎會沒發現沒有保留環保用地設置事業焚化爐？台南事業廢棄物量高達四百噸，為何工業區一直如雨後春筍般設立，卻一直沒有設置事業廢棄物焚化爐，南科園區正蓬勃發展，希望讓七股和佳里都能做南科的衛星工業區。

尤榮智也指出，麻豆工業區周邊聯外道路規劃設計不良，造成交通嚴重打結，這是很好的前車之鑑，聯外道路的規劃一定要超前，而事業廢棄物焚化爐、汙水處理廠、滯洪池都是新工業區規劃開發的基本設施，七股工業區沒有規劃事業廢棄物焚化爐就是很大缺失一定要立刻改進。

林燕祝指出，區外的永康和城西焚化爐試燒一般民生垃圾，垃圾大戰迫在眉睫，新吉工業區沒有事業廢棄物焚化爐，七股工業區居然也沒有事業焚化爐，市府應該趕緊修正開發計畫，希望年底前能完成變更開發計畫，並且以後所有新的工業區，都要符合廢清法第三十二條之一規定，設置事業廢棄物焚化爐。

盧崑福說，鮭魚返鄉業者找不到廠區，規劃要改善過去缺點，以往工業區會失敗過去沒有造鎮，都市計畫通盤檢討有重視，工業區旁都沒有規劃生活機能，希望七股工業區周遭能提供廠商員工生活機能。

許至椿說，汙水處理廠一定要在廠商進駐之前開始營運，經濟部規定各縣市新開發的工業區一定要設置焚化爐，目前七股工業區規劃沒有保留環保土地設置焚化爐，不是自打嘴巴嗎？

曾培雅說，七股工業區將提供一萬人的工作機會，希望能讓台南年輕人能落地生根，很多工業區聯外道路不夠寬敞，工業區會有很多大板車、卡車，工業區員工上下班危險性大增，要改進。

林美燕也說，工業區的設置因為空污、廢水、廢土一定會影響周遭居民，一定要想方設法降低對周遭環境的傷害，長期監控不可缺，公共設施設置是否會影響廠商員工進出也要注意。

王家貞不滿地說，偉大的民進黨政府知道開發七股工業區，但整體作法猶如到處畫大餅，有很多大案卻虛有其表，必要設施都沒有，新開發的工業區，如何能招商廠商怎會願意進駐？

李鎮國則表示，都發局長一直說2009年就計劃設置，所以環保用地未能依照後來的法規列入，顯然是不負責任的說詞。殊不知現在許多工廠高燃質廢棄物，都只能大量堆置在自家廠區內等待焚化爐排隊進場的窘境，若未設置工業區自己的焚化爐，只會製造全市更大的負擔。

針對議員們熱烈的發言，主席最後通過蔡育輝議員提出的修正動議，凡新設置工業區，都應根據廢棄物清理法第32條，應於區內或區外規劃設置事業廢棄物處理設施，並於事廢棄物處理設施設置完成後，該工業區及科學園區使得營運。