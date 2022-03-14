紙容器違法黑數超過10萬噸！　綠委怒惡性循環：更多垃圾進焚化爐

▲洪申翰表示，紙容器違法黑數超過10萬噸。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

紙容器回收問題愈來愈嚴重，立法院衛環委員會今（14日）進行環保署報告並備詢，民進黨立委洪申翰提到，紙容器前端申報量僅6萬噸，後端回收卻有17萬，違法黑數超過10萬噸，該收的回收基金沒收到，支出又大，加上補貼調降等因素，造成回收成果下降，有更多垃圾進焚化爐，完全惡性循環。

洪申翰說，疫情下外帶食物回家吃飯（包括外送），需要用很多餐盒，大部分都為一次性，紙容器使用量變很多，前端是需要依法申報，最新數字很誇張，前端1年申報量僅6萬，後端卻回收17萬噸紙容器，但每1公斤都要補貼處理費用，超過10萬噸違法黑數超過3倍在市面上流竄，質疑此狀況回收基金的收跟支會好？

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環保署長張子敬說，有看到此問題會檢討跟改進，最一開始是因去化不足，回收率一直不好，推動去化改善，發現差很大。至於違法黑數哪來？張子敬表示，因製造門檻很低，很多可能地下工廠沒申報、認證而製造販賣，108至110年專案查128家，短漏報7千多萬元。

▲洪申翰表示，若不抓到黑數只會惡性循環，有更多垃圾進焚化爐。（圖／記者許展溢攝）



洪申翰認為，比較擔心的是現在回收基金入不敷出，去年調降補貼後端費用，從原本每公斤7元，因入不敷出該收的沒收到，支出很大反而調降，而要補貼後端回收業者則調降成5元多， 且這還是給處理業者，給回收業者還低於5元以下，造成回收意願大幅下降，回收成果相對減少，惡性循環的讓更多垃圾進焚化爐。

張子敬說明，回收基金是工具希望要善加利用，之前調升是因回收率不好，鼓勵回收量，後端去化率上來，後來檢討調降是因為國際紙張價格問題，漲價後端也比較願意付錢收購。不過，洪申翰說，這兩回事，重點是要抓到違法黑數，否則沒查到，因基金入不敷出調降，等於讓後端合法業者承擔違法黑數，反問這種代價公平？追根究底要明確查到哪些短報？哪些來自地下工廠？ 張子敬最後表示，以上洪申翰提的都在努力。