竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

▲為反對南投全縣垃圾轉進竹山鎮，居民組成自救會。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣綠能永續中心擬落腳竹山鎮、解決全縣垃圾堆置問題，卻引發地方居民強烈反彈、擬組成自救會抗爭，縣長林明溱宣布暫緩計畫；竹山鎮長陳東睦認為「暫緩」不等同於終止，自救會仍如期成立，但將轉為監督立場，也感謝林明溱願意傾聽地方聲音。

「反對全縣垃圾進竹山自救會」成立大會，22日上午10點於竹山鎮公所大禮堂舉行；陳東睦表示，感謝竹山人願意站出來共同守護家園，以及在地縣議員等民代協助反映，讓綠能中心計畫爭議暫時落幕；未來自救會一來將監督縣府動態、二來也讓民眾多一個環保議題的溝通管道，將疑慮解釋清楚、讓民眾情緒冷靜下來，才能徹底發揮把監督功。

陳東睦也反批縣府環保局長李易書，把去年12月以來的4次拜會公所的目的扭曲成專程來溝通綠能建設問題，造成縣府與地方的誤會，甚至曲解成鄉鎮首長煽動民眾抗爭，他對此深感遺憾。

竹山鹿谷區縣議員游顥則表示，在本次縣議會定期會中，多位議員要求林明溱在任期結束前須妥善處置全縣垃圾問題，於是規劃在濁水溪畔建立綠能中心，希望能解決濁水溪週邊鄉鎮垃圾問題；不過在缺乏溝通和民意共識下，他和立委許淑華和議長何勝豐近日來不斷向林明溱強烈反映地方心聲，希望停止綠能中心建置，也不要讓任何人去做選舉操作，也同時避免與地方衝突。

游顥說，許多縣市、鄉鎮都面臨垃圾處理問題，如今興建案已取消，鄉親不用再為此擔心，至於未來全縣垃圾處理問題，將請縣府重新尋覓更適當的地點，也希望各鄉鎮共同檢視，如何能夠更理性、圓滿地解決垃圾問題。