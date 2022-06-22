「一份A餐」雲林青年團推廣待用餐　讓善成為社會和諧DNA

▲記者會除公布待用餐商家識別標章及據點外，也象徵性送出愛心待用餐給雲林家扶中心及雲萱基金會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林在地青年協會及莿桐國際青年商會有感於疫情造成許多人生活面臨困境，聯合發起「雲林有愛，讓善循環–愛心待用餐推廣活動」，今(22)日加入的25店家與雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵一同發布待用餐據點，期累積每一個小力量，匯聚成為豐沛的社會善念，讓這個善可以循環複製，成為社會和諧的DNA。

今日記者會，除公布待用餐商家識別標章及據點外，也象徵性送出愛心待用餐給雲林家扶中心及雲萱基金會，縣長張麗善及斗六市長林聖爵更率先響應捐出100份待用餐，希望可以拋磚引玉，號召社會各界一起做善事。

活動共同發起人、斗六桃花源餐廳老闆曾紹威表示，疫情嚴竣，各行各業都非常的蕭條，有些人甚至因而三餐不濟，他與一群參與雲林在地青年協會及莿桐國際青年商會的朋友共同發起待用餐活動，希望透過青年的力量幫助更多需要被幫助的人。感謝所有參與的愛心店家，希望這個活動可以帶給雲林縣更多溫暖。

縣長張麗善指出，疫情衝擊之下很多鄉親面臨三餐困頓，感謝雲林在地青年協會及莿桐青商會率先發起待用餐活動，提供餐點給需要的鄉親取用，讓他們不必焦慮、恐慌沒東西吃，善心店家每天提供5份餐點，感謝所有參與店家的愛心與善心，讓需要被照顧的鄉親獲得適度的幫忙。

張麗善表示，目前參與的25家店集中在山線，希望海線也能有店家加入響應，一起共襄盛舉讓社會更加溫馨、溫暖。當然縣府也有關懷的機制，例如長青食堂、幸福飽胃站、社會處的關懷據點等，期待公私部門共同攜手把雲林營造的更溫暖，全面照顧每一位有照顧需求的鄉親。

待用餐示範店家京城北方麵食館老闆王嘉斌說，民眾只要向櫃台說要「一份A餐」，店家就會提供1份免費餐點。櫃檯也會隨時呈現每天還有多少份待用餐點可以取用，店家不會要求看證件，但希望民眾能珍惜店家無私的愛心，把愛心留給真正需要的人。

曾紹威強調，目前斗六、斗南、虎尾等地都有愛心待用餐店家，這些店家每天會提供5份餐點給需要的朋友。協會不對外進行勸募，如果有善心人士想共襄盛舉請直接向待用餐店家洽詢，或在FB搜尋「雲林愛心待用餐」並留言，將有專人與您聯繫。

▲雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵一同發布待用餐據點，期累積每一個小力量，匯聚成為豐沛的社會善念，讓這個善可以循環複製，成為社會和諧的DNA。（圖／記者蔡佩旻攝）

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