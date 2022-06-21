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南投縣綠能中心案喊卡　林明溱無奈：政治人物帶領非理性抗爭

▲南投縣政府表示在未與南投縣民取得共識前，將停止綠能中心一切的規劃工作。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表示在未與南投縣民取得共識前，將停止綠能中心一切的規劃工作。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣擬於竹山鎮興建綠能中心，逐步將全縣堆置達20萬噸垃圾去化轉製為燃料、解決垃圾問題，但竹山鎮民擔心全縣垃圾全往竹山集運、衍生二次汙染，以鎮長陳東睦為首發起聯署並組成自救會，強烈反對本案；縣長林明溱今表示未與縣民取得共識前，將停止綠能中心一切規劃工作，但也批評竹山「部分政治人物」在縣府公聽會詳實和選舉前即進行非理性抗爭，對此感到無奈。

林明溱於下午召開記者會，表示在任期最後階段，本有心扛起全縣垃圾無處去、近20年無解的重擔，以推動永續綠能中心根絕南投垃圾危機，也感恩報答南投鄉親讓他當選2屆縣長；他強調將以BOT方式興建，縣府不必負擔興建成本和營運風險，數億元投資都由投標廠商負擔，選址竹山對他個人沒有什麼好處、毫無私心，反而是廠商每年都會將營收直接回饋竹山鄉親身上。

林明溱說，很多人一聽到綠能中心要蓋在竹山的消息，都焦慮誤解怒罵「縣府是要將全縣垃圾運到竹山燒（焚化處理）」，他澄清竹山綠能中心會做到不燃燒、不堆置，也不會有垃圾車在竹山市區滿街跑，還將優先處理竹山鎮每日25噸垃圾；也有人質疑縣府處理本案「太躁進」，但他呼籲大家不能再當鴕鳥，因為光靠環保署補助經費和外縣市焚化爐都不足以去化垃圾山，如今每天全縣至少還要增加150噸無法外運焚化，危機處理腳步已經不能再等。

▲南投縣擬打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機，但遭預定地竹山鎮民反對。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣擬打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機，但遭預定地竹山鎮民反對。（圖／南投縣政府提供）

縣政府強調，預計在今年年底時，全縣垃圾堆置量將達50萬公噸，也會是一個南投人心中持續的痛；環保局長李易書則表示，從110年12月起，曾4次拜會竹山鎮長陳東睦商討綠能中心興建案，絕非在缺乏溝通、忽視地方民意的情況下硬做，也訂於6月29日召開公聽會說明政策，當地鄉鎮首長卻以錯誤資訊、情緒性語言誤導民眾，並煽動非理性抗議，實不可取，經審慎評估後，不忍撕裂與縣民的深厚情感，也免遭特定人士煽動，決定暫時停止本案規劃工作。

陳東睦表示，李易書確實來拜會過4次，但從沒答應興建綠能中心，也提出每360噸垃圾產生70至80噸底渣、去化後製成的燃料棒何處去等問題，請李易書研議後再回覆；他也反批環保局原發文承諾依各鄉鎮市人口比例清運垃圾，但前後只運走300多噸，是欺騙竹山鎮民在先，在綠能中心爭議上還傳達已與地方溝通的錯誤訊息給縣長林明溱，造成林明溱誤判、鎮民恐慌。

陳東睦說，縣府在配套措施還未妥善前，就要將全縣垃圾運進竹山，作為鎮長站在鎮民的健康和福祉的立場上是絕不允許的，也不得已要帶領所有鎮民表達聲音；曾為鎮公所清潔隊長的他強調，落實分類、減量工作才能根本解決垃圾問題，也喊話國民黨立委許淑華、民進黨蔡培慧2位縣長參選人，對綠能中心的看法要對所有縣民有明確說明，至於自救會仍將成立、持續監督縣府和本案發展。

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關鍵字：

綠能中心垃圾燃料化竹山鎮焚化爐空汙

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