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長新冠惱人！解隔離後這些症狀　門諾康復整合門診對症下藥

▲▼染疫解隔離後仍受後遺症狀困擾，門諾醫院已開設「新冠康復者整合門診」，提供一站式的整合醫療服務，讓你早日回歸正常生活。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼染疫解隔離後仍受後遺症狀困擾，門諾醫院已開設「新冠康復者整合門診」，提供一站式的整合醫療服務，讓你早日回歸正常生活。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情略微降溫，但不少確診康復者仍被後遺症所困擾，為此；門諾醫院配合政府政策開設「新冠康復者整合門診」，凡確診者於解隔後6個月內仍出現咳嗽、胸悶、易喘等相關症狀，皆可掛號就醫，一站式的整合醫療服務，助染疫康復者對症下藥，早日回歸正常生活。

▲▼染疫解隔離後仍受後遺症狀困擾，門諾醫院已開設「新冠康復者整合門診」，提供一站式的整合醫療服務，讓你早日回歸正常生活。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
45歲的陳小姐在染疫康復後持續受咳嗽所困擾，一咳就是一個月，不僅咳到胸口疼痛，有時無法好好說話也間接影響工作，雖有服用中藥但似乎未見好轉，為了進一步了解身體的狀況，陳小姐求助「新冠康復者整合門診」，經醫師詳細檢查，確認肺部功能未受影響，開立症狀用藥以及飲食上的建議調整，陳小姐的咳嗽情形已獲得改善。

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▲▼染疫解隔離後仍受後遺症狀困擾，門諾醫院已開設「新冠康復者整合門診」，提供一站式的整合醫療服務，讓你早日回歸正常生活。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院胸腔科主任孫宏傑表示，雖然新冠肺炎疫情看似逐漸降溫，但許多確診者仍被「長新冠」的後遺症所困擾，呼籲確診康復者如持續出現倦怠、呼吸喘、咳嗽、胸悶，或是容易忘東忘西的腦霧等症狀，都可以透過「新冠康復者整合門診」讓醫師進一步評估，獲得更妥適的醫療照護。
 
「新冠康復者整合門診」個管師林葦萍表示，除了咳嗽、容易喘、疲倦感等常見的新冠後遺症外，近日也有新冠康復後出現皮膚長紅點的丘疹病患就醫，透過整合門診會診皮膚科進行治療。此外，兒童康復者常見的症狀大多是運動時突然感到呼吸喘、吸不到氣，或是半夜突然吸不到氣而驚醒，有些孩子會有拉肚子等腸胃不適，皆透過整合門診跨科診療獲得改善。個管師指出，康復者的後遺症依個人症狀不同，身體復原的時間也會受到影響，如後遺症已嚴重影響生活品質應盡快就醫，切勿聽信偏方而亂服藥。建議康復者除了遵照醫囑指示用藥，也可視自身的身體狀況進行簡單的運動、維持良好的生活作息及均衡飲食，對身體健康的復原都有很大的幫助。

▲▼染疫解隔離後仍受後遺症狀困擾，門諾醫院已開設「新冠康復者整合門診」，提供一站式的整合醫療服務，讓你早日回歸正常生活。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師孫宏傑表示，確診康復者如持續出現倦怠、呼吸喘、咳嗽、胸悶，或是容易忘東忘西的腦霧等症狀，都可以透過「新冠康復者整合門診」獲得更妥適的醫療照護。

 林葦萍說，「新冠康復者整合門診」結合院內胸腔科、神經內科、小兒科、身心科、皮膚科、復健科等專業醫療團隊，由主責醫師評估判斷照會相關科醫師，患者不需自行掛其他科別，以避免民眾苦等門診或舟車勞頓。

「新冠康復者整合門診」每周二上午9點至12點於胸腔科診間看診，民眾可直接撥打預約電話03-8241455由專人提供諮詢與掛號服務。

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