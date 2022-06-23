美女醫警告「確診冒12症狀」快就醫！　吃5食物加速痊癒

▲示意圖，非當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續延燒，國內本土確診已超過300萬人染疫，若自己或是家人不幸確診，要補充哪些營養素，維持身體機能並提升免疫力？營養師高敏敏建議食用5大營養素，以便縮短病程；家庭科醫師許書華也提醒，若出現胸痛、心跳加速、血壓低等症狀，應立即就醫。

許書華醫師在臉書發文分享，新冠輕症常見症狀有喉嚨痛、癢乾咳、鼻塞流鼻水、肌肉痠痛、頭痛、食慾不振、發燒，居家隔離期間建議多休息即可。

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不過，若出現呼吸急促困難、很喘持續胸痛、心跳加速、血壓低、血氧下降、嘴唇、指甲床發紫意識模糊昏倒、少尿、無尿、脫水、高燒不退、劇烈頭痛、意識模糊昏倒等「中重症狀」，許書華醫師建議立即就醫，需要時呼叫救護。

▲醫師建議，確診能透過各式食物的補充，攝取足夠營養素，加速痊癒。（圖／翻攝自Facebook／營養師高敏敏）

那如果想縮短病程，從營養補充著手，確診者該怎麼吃？高敏敏建議可以食用以下食物緩解不適症狀：

1、維他命C

多吃新鮮蔬果有利縮短病程，像是芭樂、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物；保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠

2、維他命B群

壓力大易流失，加強身體各機能代謝力食物可以以非精緻全穀類為主像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等。

3、多喝水

可視情況補充電解質，除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液。

4、優質蛋白質

選擇天然優質蛋白質，幫助修補免疫組織、降發炎像是雞蛋、豆腐、魚肉、肉等；想多攝取蛋白質則可以購買高蛋白飲品。

5、Omega3好油

魚油、堅果、亞麻仁油可以降低身體發炎，若想補充更完整的魚油也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。

高敏敏醫師提醒，如果不小心確診陽性不用慌張，採取正確應對方式並搭配多休息才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活，平時也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺。