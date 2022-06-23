快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增48,283例本土個案，另增73例境外移入和166例死亡。本土個案以台中7,001最多，其次依序為高雄6722例、新北6296例、台南4444例、桃園4105例、彰化3618例以及台北3322例。
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
今日新增之48,283例本土病例，22,537例男性，25,729例女性，17例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市7,001例、高雄市6,722例、新北市6,296例、臺南市4,444例、桃園市4,105例、彰化縣3,618例、臺北市3,322例、屏東縣2,263例、雲林縣1,332例、苗栗縣1,167例、新竹縣1,158例、南投縣1,149例、嘉義縣1,060例、新竹市932例、宜蘭縣859例、嘉義市748例、花蓮縣665例、基隆市587例、臺東縣445例、澎湖縣246例、金門縣156例、連江縣8例。
指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。
▲6/23新增病例。（圖／指揮中心提供）
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