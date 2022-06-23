快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

新竹市今（23）日新增932名確診個案，今（111）年以來累積62,379例確診個案，居家照護者為7,198人、居家隔離者為2,085人。市府表示，指揮中心昨宣佈再放寬民眾得使用授權核准之PCR快篩試劑檢測陽性，經醫師確認後即為確診。