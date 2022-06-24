末期乳癌要化療嗎？2新型藥物慢性控制　免手術化療勿錯失良機

▲左圖為治療前，右圖為經標靶藥物（CDK4/6抑制劑）加上荷爾蒙抑制藥物治療後情形。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一位60歲婦人，去年在台東馬偕切片診斷為乳癌，經電腦斷層檢查後發現已有肺部及骨頭之轉移。經三個月的抑制劑及抗荷爾蒙藥物治療，肺部的轉移病灶近乎消失不見。台東馬偕腫瘤治療科蔡承志醫師表示：在以往認為的癌症第四期所謂的末期被認為是不治之症，但隨著醫學科技的進步，有些乳癌不一定要接受化療，透過服用口服荷爾蒙以及標靶藥物就可獲得平均兩年的控制。

蔡承志醫師表示，乳癌是一種從乳腺的上皮細胞或小葉長出的惡性腫瘤，其癌細胞生長失去控制，因而侵入、破壞鄰近的組織及器官，或經血液、淋巴系統轉移到其他器官。

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▲蔡承志醫師表示，末期乳癌病患物喪失鬥志，仍可靠新型標靶藥物獲控制。

根據國民健康署2019年的癌症登記報告，乳癌位居女性惡性腫瘤發生率的第1位，占全部惡性腫瘤死亡人數的5.24%。根據乳癌的大小以及淋巴結的轉移，我們可以將乳癌分成四期。在以往認為的癌症第四期所謂的末期被認為是不治之症，但隨著醫學科技的進步，有些乳癌不一定要接受化療，透過服用口服荷爾蒙以及標靶藥物就可獲得平均兩年的控制。

▲蔡承志醫師強調，隨著醫療進步，癌症也可像慢性病一樣長期用藥物控制。

蔡承志醫師進一步說明：乳癌大致分成四種類型。管腔細胞A型、管腔細胞B型、基底細胞型、Her2過度表現型。在我們血液中有雌激素及黃體素，它可透過腫瘤上的雌激素、黃體素受體，促進管腔細胞A型及B1型癌細胞生長。在轉移性第四期的乳癌中，如果為管腔細胞A型及B1型，且腫瘤轉移的情況尚不至於造成立即嚴重的內臟失能，則可使用標靶藥物（CDK4/6抑制劑）加上荷爾蒙抑制藥物來做治療，荷爾蒙抑制藥物可透過阻止激素與受體結合，或者減少雌激素的生成，而達到抑制腫瘤生長的效果，案例中60歲婦人就是屬於這類型。據臨床統計使用此治療有一半的患者，病情能獲得至少兩年的控制。

隨著醫療進步，某些第四期的癌症不再像以前所說的絕症一般。如同管腔細胞A型及B1型乳癌，好似高血壓、糖尿病一樣，變成了慢性病在控制。但礙於過去對癌症的印象，以及對化學治療的懼怕，使得有些人甚至不敢及早診斷，而錯失治療良機。因此，腫瘤治療科蔡承志醫師鼓勵大家，每年許多的醫師及科學家都為了癌症而努力，總有新的進步利益許多患者。及早發現及早治療才能將疾病做最好的控制，並有機會受惠於最新的醫療。

