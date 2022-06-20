快訊／虛弱到站不起身！彰化皮包骨葉家老大今下午離世

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟生活貧苦、三餐不繼個個骨瘦如柴，甚至身體虛弱到跌坐地方爬不起來，而議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見老大也接續老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，但就在稍早不幸消息傳出，三兄弟中的老大於今（20）日下午3時許離世，不過詳細死因仍待查，目前後事將由其堂弟處理。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

陳信義表示，葉家父母育有4兄弟，老三視障領有身心障礙生活補助3700元，老大身體不好，無法外出工作長年在家照顧老三，而老四幾年前也過世，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費。

此消息曝光之後，前彰化縣長卓伯源致電賴清美，表明要幫忙捐助葉家兄弟的健保費，另外還有一位陳姓商人要替3兄弟找一間自助餐，免費供餐一年，每人一天兩餐。不僅如此，各地善款也紛紛湧入，澎湖離島、台北、雲林等地都有熱心民眾捐款，社會處也提出專款專戶幫助3兄弟。

然而，就在稍早不幸消息傳出，葉家老大於今日下午3時許離世，但詳細死因仍待查，目前後續事宜將交由其堂弟處理。對此，議員賴清美表示遺憾以及不捨，另外和美鎮長阮厚爵得知此事後指示，請葉家兄弟放寬心，若親屬無力負擔，喪葬費用將由他全權處理。