　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／虛弱到站不起身！彰化皮包骨葉家老大今下午離世

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟生活貧苦、三餐不繼個個骨瘦如柴，甚至身體虛弱到跌坐地方爬不起來，而議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見老大也接續老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，但就在稍早不幸消息傳出，三兄弟中的老大於今（20）日下午3時許離世，不過詳細死因仍待查，目前後事將由其堂弟處理。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

陳信義表示，葉家父母育有4兄弟，老三視障領有身心障礙生活補助3700元，老大身體不好，無法外出工作長年在家照顧老三，而老四幾年前也過世，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

此消息曝光之後，前彰化縣長卓伯源致電賴清美，表明要幫忙捐助葉家兄弟的健保費，另外還有一位陳姓商人要替3兄弟找一間自助餐，免費供餐一年，每人一天兩餐。不僅如此，各地善款也紛紛湧入，澎湖離島、台北、雲林等地都有熱心民眾捐款，社會處也提出專款專戶幫助3兄弟。

然而，就在稍早不幸消息傳出，葉家老大於今日下午3時許離世，但詳細死因仍待查，目前後續事宜將交由其堂弟處理。對此，議員賴清美表示遺憾以及不捨，另外和美鎮長阮厚爵得知此事後指示，請葉家兄弟放寬心，若親屬無力負擔，喪葬費用將由他全權處理。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基：營養不良引發敗血症
張國煒弟弟派出手了！　狠砸近10億大買3萬張長榮航
長跑快6年「依舊愛卻分手」　眾量級1部片感觸她：也許正經歷
十字路口死亡車禍！騎士撞飛空中翻一圈　頭部重創不治
5年80億掰了！哈登最多簽3年　七六人拋售重傷「聖堂射手」
小心蚊子！　台灣出現今年首例日本腦炎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

高雄婦剖腹產2天「陰轉陽」遭逼轉院　陳其邁要查：應就地診治

剖腹產2天「陰轉陽」確診成人球！醫師逼轉院　新手媽怒控無良　　

張淑晶罵親哥辯：不記得　檢勘驗錄音「假孝子、無恥」噴13次

花蓮死亡車禍直擊！騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

北市偵查隊長捲性侵案　警政署考績會通過停職處分

拔腿跑畫面曝！2老外+台籍兄弟燒公園划船機...辯：半夜睡不著

要求傳裸照還恐嚇在運動會上廣播　惡男性侵幼女遭重判10年半

新莊男狠殺阿嬤偷11萬先去色情按摩　「思慮不周」一審逃死刑

快訊／虛弱到站不起身！彰化皮包骨葉家老大今下午離世

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

高雄婦剖腹產2天「陰轉陽」遭逼轉院　陳其邁要查：應就地診治

剖腹產2天「陰轉陽」確診成人球！醫師逼轉院　新手媽怒控無良　　

張淑晶罵親哥辯：不記得　檢勘驗錄音「假孝子、無恥」噴13次

花蓮死亡車禍直擊！騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

北市偵查隊長捲性侵案　警政署考績會通過停職處分

拔腿跑畫面曝！2老外+台籍兄弟燒公園划船機...辯：半夜睡不著

要求傳裸照還恐嚇在運動會上廣播　惡男性侵幼女遭重判10年半

新莊男狠殺阿嬤偷11萬先去色情按摩　「思慮不周」一審逃死刑

快訊／虛弱到站不起身！彰化皮包骨葉家老大今下午離世

竹市「好孕專車」來了　補助產檢車資6000元

米堤飯店總經理睡夢中逝世！李麗裕享壽70歲　親友難過不捨

曾雅蘭「近50顆腫瘤」肚脹氣確診新症　侯昌明賺千萬陪病：寧願要妻健康

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

「通靈系女聲」懲罰惡劣渣男！　變身超萌動漫人物網嗨：心臟爆擊

客廳最不需要的4種家具　茶几、地毯都過時

竹市長輩第四劑疫苗專案開跑　免預約、隨到隨打

佳世達「員工持股信託」支持度高　宣布將擴及大艦隊夥伴

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

台東+306疫情趨緩　縣府仍籲避免不必要活動或聚會

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

橫向音檔外洩給卓冠廷！新北消防員最新聲明

小五女兒狂換最新iPhone　媽得知噁心真相超崩潰

即／國道警避彎車道舉槍自戕！搶救6天宣告不治

影片曝！雷霆2000火箭車爆炸　飛彈狂射火光瀰漫

爆乳「雅婷」辣翻來約砲　大叔買好點數喊卡

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

醉男吃醋自殘逼女友　24歲女奪刀自捅3刀亡

「我的太短」鹹濕對話曝　已婚警睡女同事還告她爸

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

更多熱門

相關新聞

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟因貧病交接，個個骨瘦如柴，甚至身體虛弱到跌坐地方爬不起來，而議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見老大也接續老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，老三目前也因病住院，但稍早仍傳出不幸消息，老大不幸於20日病逝。彰基也出面說明老大的病逝原因，同時透露同樣入院的老三恢復狀況不錯，「吃得很多。」

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

彰化+2960　葉彥伯：步出高原期

彰化+2960　葉彥伯：步出高原期

高雄民調之亂！柯志恩再爆「還有第2份」

高雄民調之亂！柯志恩再爆「還有第2份」

赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內「鎮店公仔」

赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內「鎮店公仔」

關鍵字：

彰化葉家3兄弟皮包骨老大離世藥物意識不清影音

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

韓星南柱赫爆「霸凌同學6年」！受害者崩潰控5大罪狀

今死亡增144人！本土35596例

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

遭逃逸外勞撞昏「臉骨全碎」　廖老大挺家屬：律師費我出

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面