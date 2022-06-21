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救護新三箭新藥上場　南消五大隊辦新進藥物教育訓練

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為大台南地區救災救護案件數最多之單位，為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，第五大隊於21日規劃所屬28名高級救護技術員進行救護訓練。

高級救護技術員屬於可執行多項預立醫囑及高階救命術之救護技術員，消防局第五大隊是率先規劃全大隊高級救護技術員進行救護能力再提升的單位，這次訓練在五大隊救護教官團擬訂相關訓練計畫下，配合三種新藥物引進，分別為：心肺功能停止患者可使用「臟得樂」進行更進一步心律不整治療、心肌梗塞患者可使用「阿斯匹靈」預防血栓惡化、創傷大出血患者可使用「止血明」降低患者大出血。

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次訓練就是以這三項新開放藥物進行介紹、給藥途徑、劑量控制與實際應用討論，進而強化自身救護能力，使市民可以接受到更高階的院外緊急救護，進而提升存活率。

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，「做得更好，過得更好」一直是市府團隊的目標，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思考如何把人救回來，還要致力於提高患者預後的情形，所以救護品質的就顯得格外重要，提升品質的方式，其中便是透過訓練才能優化現場流程；他也強調臺南市府團隊從來不怕挑戰、也從不遮掩不足之處，只有透過更紮實的訓練並討論，找出問題所在，提出解決問題的方法，持續進步，帶給市民朋友安全且安心的生活環境。

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，緊急救護已成全國各縣市消防機關非常重要的勤業務之一，雖在防疫期間，但消防局仍不忘提升救護品質，消防局橫向聯繫衛生局及醫療指導醫師努力之下加上黃偉哲市長的大力支持，逐漸放寬台南市高級救護員EMT-P在預立醫囑下的用藥處置，為了就是希望透過高級救護技術員的雙手，能做到更多、更好的現場處置，以提升心肺功能停止、創傷、心肌梗塞患者到院前存活率。

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，2021年全台南市救護案件達97331件，其中第五大隊案件數則為21700件，為全台南市救護案件數最多之單位，本次的訓練就是為了強化本大隊第一線救護人員的救護能力，藉由此次新進藥物訓練，提升第一線人員對於藥物的認知及熟悉其使用流程並熟記相關禁忌症，而非得等真正遇到了事故之後，因不熟悉藥品及使用而手忙腳亂或錯失使用藥物的黃金時刻，可以大大減少不必要傷亡或財產損失，保障市民安全。

▲為配合緊急救護科更新救護技術指引並引進新藥物，使高級救護技術員救護能力更進一步，消防局第五大隊舉辦28名高級救護技術員，進行新藥使用救護訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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