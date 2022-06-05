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全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

▲全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

藝人朱芯儀罹患癌症的新聞近期引起熱烈討論，台東縣於109年1月1日實施全國首創滿40歲即可接受免費乳房X光攝影，費用由縣府全額補助，且爭取花東基金打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，截至今年5月底，共有3,462位45歲以上女性完成檢查(其中，40-44歲女性有661人)，疑似異常個案268位(陽性率7.7%)，6案確診為乳癌，因早期發現即時開刀治療，術後情況良好。

衛生局指出，台東馬偕醫院、台東基督教醫院、衛生福利部台東醫院等3家醫院設有乳房X光攝影儀器，另外，台東縣幅員遼闊，縣府持續推動乳房攝影巡迴車服務，深入偏鄉及村里，在全縣16鄉鎮市跑透透。因乳癌發生有年齡層下降趨勢，台東縣從109年即首創全國，推動乳房攝影檢查提前從40歲開始，2年來縣內共有2,801位40-44歲女性完成檢查，涵蓋率達到此年齡層的30%，共發現異常有214位(陽性率7.6%)，其中確診為乳癌者5位，均是無症狀以早期(零期及1期)發現為主，透過在地化治療機制，節省金錢花費及交通往返時間，現均治療完成並持續追蹤。去年因疫情導致服務受到影響，但這3年來仍出勤668場次，服務共達8,722人次。

縣長饒慶鈴表示，原舊巡迴車使用逾10年，外觀及設備老舊，縣府積極爭取花東基金經費打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，配備了與台大、成大等醫學中心等級的數位乳房攝影儀器，全新乳房攝影巡迴車已投入全縣各鄉鎮偏遠地區巡迴篩檢，5月前往綠島鄉為島上女性居民服務，深受婦女朋友好評。

縣府推出婦女篩檢服務升級，除了提供「全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車」、「醫學中心等級乳房攝影儀器」外，還有持續推動「台東首創 乳房攝影提前40歲開始」，以及配合「台東家庭健康護照」健康一把罩，加碼送「好事成雙摸彩卷」、「超商現金禮券」、「1+1好禮任妳選」、「篩檢到治療在地一條龍服務」，讓民眾安心。

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