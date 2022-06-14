花蓮慈濟15人醫療團隊膽大心細　完成東部首例雙腎移植

▲為了順利完成手術，出動三位主治醫師和三位住院醫師，以及麻醉、護理、行政團隊超過十五位同仁共同進行。（圖／慈濟醫療中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院2022年6月完成東部第一例雙腎移植，將器官捐贈者的兩顆腎臟，同時移植到一位受贈者身上，花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞表示，相較於一般單邊的腎臟移植，雙腎移植手術時長加倍，創口也更大，對手術團隊和受贈者來說都是挑戰。

接受雙腎移植的的徐先生洗腎將近二十年，曾歷經腹膜透析和血液透析，如今受贈器官重獲新生，徐先生說：「真的很感恩器捐者，他們都是生命的勇者，是捨身的菩薩。」

由於捐贈者年齡較長，腎功能有一定程度的退化，僅移植一顆腎臟到受贈者身上，可能會無法負荷身體正常的運作，出現腎臟功能延遲恢復的比率較高，同時長期的腎功能也很有可能會受到影響，因此受贈順序排前的患者在與醫療團隊討論過後，都選擇放棄這次機會。陳言丞主任說，徐先生已經等了十幾年了，錯過這次不知道下次還要等多久，所以，在其他醫院都沒有配對到情況下，陳言丞主任提議進行「雙腎移植」，醫療團隊與徐先生決定接受這項挑戰，將兩顆腎臟同時移植到徐先生體內。

「如果一個不夠用，那就用兩個。」一般而言，腎臟移植手術是進行單顆腎臟的移植，手術進行時間大約需要三個鐘頭，而雙腎移植手術，需要重複兩次摘取和銜接的動作，無論是手術難度、複雜程度、風險都是單腎移植的兩倍，手術時長也要加倍到六個小時。手術中，陳言丞主任與醫療團隊，將左右各自的腎動脈與腎靜脈，分別縫合到髂動脈與髂靜脈上，接上共四個吻合處，再將各自的輸尿管分別接上膀胱引流尿液，終於將器捐者的兩顆腎臟一起移植到受贈者身上。

陳言丞指出，移植困難程度不僅反應在手術時間長，手術位置也大不相同；單腎移植只需要在患者身側開一個口，將腎臟放入即可，但雙腎移植卻要打開腹腔，因此造成的傷口面積較大，所需的恢復期也更長。為了順利完成手術，花蓮慈院出動包括陳言丞、何靜淳、楊筱惠等三位一般外科主治醫師以及三位住院醫師，還要加上麻醉團隊、手術室護理團隊、器官協調護理師與社工師，前後超過十五位團隊同仁共同進行。

受贈者徐先生今年六十三歲，二十年前因員工健康檢查，意外發現自己的腎臟情況不好，被醫師告知需要透析治療，「當時因為工作輪班時間不固定，加上以為自己還年輕，就忽略了身體健康，結果等檢查出來已經來不及了。」徐先生分享，剛開始洗腎令他感到最辛苦的是「忌口」，在飲食上有許多需要注意的地方，每一次回醫院抽血檢驗，等待報告都像在等開獎，心情非常忐忑，會一直擔心腎臟的情況控制不好，加上退休以前平日白天需要工作，只能在下班後到醫院洗腎，耗費了許多時間和精力勉強維持腎臟的運作，令他和家人都感到十分疲憊。

花蓮慈院器官移植中心自一九九五年成立，透過器官移植手術，幫助許多患者重拾健康。徐先生自從檢查出腎臟損傷嚴重，就一邊洗腎，一邊加入了等待器官捐贈的行列，但這條隊伍排隊的人很多，他等了十幾年，數年前好不容易有一次機會，人已經抵達醫院，換好衣服、躺在病床上做準備，卻在手術前被告知捐贈者的器官因感染而無法進行移植。儘管感到遺憾，徐先生仍然抱持樂觀想法：「就是平常心、心存善念，不要想太多，機會一定會來。」

▲花蓮慈濟醫院器官移植暨捐贈中心團隊合影。

日前，徐先生終於等到了器捐中心的配對通知，並決定接受雙腎移植，在花蓮慈院移植團隊的專業和謹慎下，移植手術最終順利完成！目前徐先生術後恢復情形良好，已出院返家。徐太太說，看到先生手術過後恢復自主排尿的能力，雖然先生嘴上不特別說明，但臉上的笑容是藏不住的，陪伴在他身旁多年，了解他這些年的辛苦，所以，真的很感謝捐贈者的大愛與醫療團隊的用心。如今帶著捐贈者無私大愛的兩顆腎臟，在徐先生體內勤勞地運轉，而徐先生的膀胱已多年不曾使用，手術後難免有頻尿現象；徐先生笑著說自己最近很認真在訓練膀胱，希望可以慢慢恢復膀胱儲存尿液的能力。

「感恩捐贈者與他的家人，所以，我會更加珍惜這兩顆大愛腎臟。」徐先生表示，即便手術完成了，他也絕對不會因此就放鬆心態，反而會更用心地照顧自己的健康，繼續控制好飲食、適度做運動，保持身體狀態，同時也祝福捐贈者的家屬都能平安健康。徐先生說：「因為我的體內現在有另一個人的器官在努力工作嘛！感恩不能嘴巴講講，我一定不能辜負這份大愛，要身體力行。」

根據財團法人器官移植登錄中心到2022年06月14日為止的資料顯示，2022年已經有386人接受大愛器官/組織的捐贈，目前還在等候接受器官移植病人總數為10393人，其中等待心臟215人、肺臟92人、肝臟1016人、腎臟7930人、胰臟87人、腸9人、眼角膜1122人。（參考網站 http://www.torsc.org.tw/）

