女大生校門口被恐怖前男友攻擊狂砍　40多人圍觀目睹她爆血慘死

▲女大生在校門口被攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

埃及女大生妮拉(Nira Ashraf)因為拒絕前男友求婚，還在社群網站上封鎖對方，結果在校門口下車時突然遭到攻擊，前男友持刀撲到她身上狂砍脖子，導致她當場死亡，恐怖景象後來在網路上瘋傳。目前警方已逮捕前男友到案。

妮拉20日上午上學時，在曼蘇拉大學(Mansoura University)校門口突然遭前男友阿德爾(Mohamed Adel)攻擊。據了解，阿德爾在40多名圍觀群眾前瘋狂毆打妮拉的頭，把人打昏後他便撲到身上用刀攻擊，傳聞他想用同一把刀輕生時，被憤怒民眾阻止抓住。

阿德爾向警方表示，妮拉自從當模特兒後，開始在網路上擁有許多粉絲，後來便向他提出分手，2人分手雖然已經18個月，但他仍然想要挽回戀情，多次嘗試傳訊息給妮拉，可是臉書帳號被封鎖讓他非常難過，才想說乾脆一起去死。

妮拉家人表示，妮拉長期遭前男友騷擾，拒絕求婚時對方還威脅要殺了她，雖然他們2個月前就向警方報案，結果卻還是發生慘案。事件也引發人權組織批評，因為當局對於婦女暴力事件的不重視，才會導致類似事件一再發生。

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