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辣摸手機拍詭異片「預測自己會死」　幾天後真的失蹤陳屍行李箱

辣摸手機拍詭異影片「預測自己會死」　幾天後真的失蹤陳屍行李箱。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子失蹤前曾拍影片，預測自己會遇害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯23歲女模維德勒(Gretta Vedler)曾因為批評普丁在網路上出名，1個月後卻突然失蹤，後來被人發現慘成箱屍，離奇的是她似乎早有預感，就在命案發生幾天前，她曾拍攝影片留下訊息，自己可能將會遇害，如果她真的出事，希望朋友能看到這支影片。

維德勒2021年2月計畫前往峇厘島前，入住莫斯科一間飯店後突然失蹤，1年後被發現遭前男友科羅文(Dmitry Korovin)殺害，陳屍在利佩茨克地區(Lipetsk)一間倉庫的行李箱中。最新消息指出，維德勒在事發前幾天曾用手機留下最後訊息，由於她偷偷把手機藏在飯店櫃台下，導致影片最近才曝光。

維德勒在影片中表示，「我住708號房，我遭到死亡威脅尖叫，但是沒有人來救我，為什麼？如果我出了什麼事，你明白的」，影片中維德勒的聲音一度被飯店工作人員的聲音蓋過，只能模糊聽到她不斷重複「記住他的名字」，並提到前男友名字。

科羅文被捕後坦承，因為錢的事情和女友發生爭執，喝醉的他失控把人勒死後藏在行李箱中。維德勒友人表示，維德勒曾向朋友們抱怨，科羅文時常向她要錢，但事後又不肯還錢，親友們也都很不喜歡科羅文。

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