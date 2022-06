辣摸手機拍詭異片「預測自己會死」　幾天後真的失蹤陳屍行李箱

▲女子失蹤前曾拍影片,預測自己會遇害。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯23歲女模維德勒(Gretta Vedler)曾因為批評普丁在網路上出名,1個月後卻突然失蹤,後來被人發現慘成箱屍,離奇的是她似乎早有預感,就在命案發生幾天前,她曾拍攝影片留下訊息,自己可能將會遇害,如果她真的出事,希望朋友能看到這支影片。

維德勒2021年2月計畫前往峇厘島前,入住莫斯科一間飯店後突然失蹤,1年後被發現遭前男友科羅文(Dmitry Korovin)殺害,陳屍在利佩茨克地區(Lipetsk)一間倉庫的行李箱中。最新消息指出,維德勒在事發前幾天曾用手機留下最後訊息,由於她偷偷把手機藏在飯店櫃台下,導致影片最近才曝光。

維德勒在影片中表示,「我住708號房,我遭到死亡威脅尖叫,但是沒有人來救我,為什麼?如果我出了什麼事,你明白的」,影片中維德勒的聲音一度被飯店工作人員的聲音蓋過,只能模糊聽到她不斷重複「記住他的名字」,並提到前男友名字。

科羅文被捕後坦承,因為錢的事情和女友發生爭執,喝醉的他失控把人勒死後藏在行李箱中。維德勒友人表示,維德勒曾向朋友們抱怨,科羅文時常向她要錢,但事後又不肯還錢,親友們也都很不喜歡科羅文。

