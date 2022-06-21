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一家9口陳屍自宅！疑簽下恐怖「自殺協議」　三代同堂全殞命

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一家9口輕生，震驚社會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發生震驚社會的案件，一家9口被發現陳屍自宅，並在現場留下遺書。警方初步調查指出，死者都是服毒後身亡，生前疑似捲入巨額債務，簽下「自殺協議」，釀成悲劇。

綜合外媒報導，死者包括一對兄弟，52歲教師波帕特（Popat）及49歲獸醫馬尼克（Dr Manik Vanmore），以及2人的72歲母親、妻子及4個孩子，年紀最小的是15歲少女。他們分別陳屍在兄弟倆家中，2間住宅距離僅1.5公里。

當地官員格達姆（Dixit Gedam），一家人在13日上午最後一次被目擊。由於他們多天沒有前往領取牛奶，一名農家女孩上門查看時，才發現遺體。

督察長羅西亞（Manoj Kumar Lohiya）表示，「根據目前所獲消息，兄弟倆都曾向不同人借了巨額錢財。這是一件重大案件，雖然看起來像是自殺協議，但我們正從各種角度調查此案」，接下來會逐一偵訊鄰居及村民，並且等待驗屍報告出爐，釐清更確切的死因。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。

 

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