大街上6女狂揍一女　熱褲妹厚底球鞋往臉上踩...黑衣男勸架拉不住

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港街頭今（22）日出現6女圍毆1女的事件，周圍陸續有民眾經過卻視若無睹，毆打過程皆被路人用手機拍下。當地派出所表示，事發時接獲報案便派出員警到場處理，整起事件仍在調查處理中。

▲江蘇連雲港街頭出現6女群毆一女的暴力事件。（圖／翻攝微博，下同）

綜合陸媒報導，江蘇連雲港東海縣步行街附近發生多人圍毆一女子事件。畫面顯示，多名年輕女生不停地踢踹、辱罵、撕扯一名躺倒在地的女子，還有一名女生手持棍狀物朝躺倒女生身上用力打擊，一旁圍觀了多名年輕男女，有一名疑似同行男生在拉架。

從路人拍攝的畫面可以發現，一名長髮、白衣白褲的女子倒臥在地，身旁圍有大約6名女子，分別從不同方向朝白衣女子攻擊，其中一名穿著熱褲的女子，用她的厚底球鞋使勁地往倒地的白衣女子臉上踩，之後還從身旁友人手中拿下一棍狀物朝白衣女子身上擊打。

另一名跪在地上的人，看不清是男是女，一度抱著倒地女子，分辨不出是要保護被打女子，還是藉機控制倒地女子的行動。還有一名黑衣男子，看似要拉開圍毆的施暴者，不過，仍未能阻止街頭暴行。整段影片近1分鐘，過程中還有路人從旁經過卻視若無睹，一旁還有數名民眾在旁觀看也無動於衷。