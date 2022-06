山谷纜車突停半空　遊客「1條繩」搏命垂降1000英尺！驚險影片曝

記者張寧倢/綜合外電報導

印度北部西瓦利克山脈(Sivalik)一處森林纜車發生故障,雙向纜車車廂中有多達15名遊客受困,不僅等了1個多小時緊急救援人員才到達現場,撤離方式竟是要民眾「肉身垂降」1000英尺(約305公尺),影片中可見遊客緊緊抓住綁在身上的一條繩索,搖搖晃晃地懸吊在山谷之中。

▲印度纜車故障,遊客必須用繩索從1000英尺高度垂降脫困,畫面相當驚險。(圖/翻攝自YouTube,下同)

綜合《獨立報》等外媒報導,印度喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)與中國比鄰,全境位於喜馬拉雅山區。然而,當地20日卻發生山間纜車技術故障,有2個車廂正好停在半空中,4人受困於上坡的車廂,另外下坡方向則有多達11人受困。在緊急救難人員到達之前,據悉是來自首都德里的遊客們已經困在車廂1個多小時。

當局聲稱,纜車運營公司的技術團隊已經部署到位,由當地警方監控整體情況,印度國家災難應變部隊(NDRF)也派遣一個小組前往現場。救援影片顯示,遊客被用繩子綁在身上,以懸吊方式,緩緩地獨自垂降1000英尺至山谷谷底,遊客抓著唯一的救命繩,看似緊張得全身僵硬。

Rescue operation underway at Timber Trail Parwanoo where eleven tourists got stranded on the ropeway near the Kalka-Shimla highway. | Video: @ieJaipalSingh ⁦@IndianExpress⁩ pic.twitter.com/YuypuuJ2WL