　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

山谷纜車突停半空　遊客「1條繩」搏命垂降1000英尺！驚險影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北部西瓦利克山脈（Sivalik）一處森林纜車發生故障，雙向纜車車廂中有多達15名遊客受困，不僅等了1個多小時緊急救援人員才到達現場，撤離方式竟是要民眾「肉身垂降」1000英尺（約305公尺），影片中可見遊客緊緊抓住綁在身上的一條繩索，搖搖晃晃地懸吊在山谷之中。

▲▼印度纜車故障，遊客必須用繩索從1000英尺高度垂降脫困，畫面相當驚險。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度纜車故障，遊客必須用繩索從1000英尺高度垂降脫困，畫面相當驚險。（圖／翻攝自YouTube，下同）

綜合《獨立報》等外媒報導，印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）與中國比鄰，全境位於喜馬拉雅山區。然而，當地20日卻發生山間纜車技術故障，有2個車廂正好停在半空中，4人受困於上坡的車廂，另外下坡方向則有多達11人受困。在緊急救難人員到達之前，據悉是來自首都德里的遊客們已經困在車廂1個多小時。

▲▼印度纜車故障，遊客必須用繩索從1000英尺高度垂降脫困，畫面相當驚險。（圖／翻攝自YouTube）

當局聲稱，纜車運營公司的技術團隊已經部署到位，由當地警方監控整體情況，印度國家災難應變部隊（NDRF）也派遣一個小組前往現場。救援影片顯示，遊客被用繩子綁在身上，以懸吊方式，緩緩地獨自垂降1000英尺至山谷谷底，遊客抓著唯一的救命繩，看似緊張得全身僵硬。

一段拍攝於車廂內部的影片可見，乘客們擔心自己無法藉助繩索逃難。一名婦女表示，「我們是沒辦法光靠繩子下去的，我們年紀大了，無法垂吊下去，當局也沒辦法採取任何行動。」官員們證實，截至當天下午，大約有半數乘客已經安全獲救。印度媒體報導則指出，纜車停滯半空大約6小時後，遊客才終於全數獲救。

據了解，這條纜車是當地一處受歡迎的旅遊景點，也是「 Timber Trail」私人度假村的所屬設施。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
柚子醫師和兒子都確診　「請各位爸媽原諒！讓我先顧這孩子」
家寧「分手Andy真相」全說了！出國曖昧男網紅　親揭兩人真正
連問3次「不知郭泓志是誰」！啦啦隊女神遭本尊震撼教育
LIVE／「消失81分鐘」揪2致命錯誤　恩恩爸視訊回應
快訊／「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明
旅美強投自請離隊！　下一步參加中職選秀
輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊升級課金燒死全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

山谷纜車突停半空　遊客「1條繩」搏命垂降1000英尺！驚險影片曝

情侶交往2年驚曝「生父是同人」　網一看放閃照傻了：雙胞胎吧

助台自我防衛！美國防授權法案草案「規劃訓練及演習」

史上最慘迎新霸凌！　大一生遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓失智

中國5月進口俄油大增55%創紀錄！　俄便宜賣重回第一大供應國

德國總理蕭茲：普丁害怕國內爆發民主浪潮

台北獲全球最宜居城市第10名　英媒讚生活成本低但有「1缺點」

以色列國會將解散　外長拉皮德預計接任臨時總理

英防相召集軍工業　商議加速加碼軍援烏克蘭

52歲中山美穗外貌走樣挨批「膠味太重」　IG修圖差很大

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

山谷纜車突停半空　遊客「1條繩」搏命垂降1000英尺！驚險影片曝

情侶交往2年驚曝「生父是同人」　網一看放閃照傻了：雙胞胎吧

助台自我防衛！美國防授權法案草案「規劃訓練及演習」

史上最慘迎新霸凌！　大一生遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓失智

中國5月進口俄油大增55%創紀錄！　俄便宜賣重回第一大供應國

德國總理蕭茲：普丁害怕國內爆發民主浪潮

台北獲全球最宜居城市第10名　英媒讚生活成本低但有「1缺點」

以色列國會將解散　外長拉皮德預計接任臨時總理

英防相召集軍工業　商議加速加碼軍援烏克蘭

52歲中山美穗外貌走樣挨批「膠味太重」　IG修圖差很大

打卡《華燈初上》取景地！第一家西餐廳嚐「便當盒裝法式鴨子飯」

和現任球后只差318分！戴資穎印尼賽奪冠世界積分破11萬大關

四維航通過配發現金股利2元　今年首季EPS1.53元、年增993%

蕭美琴、NBA球星坎特華府見面　揪吃台灣牛肉麵

披薩飛天了！整塊被海鷗叼走　離奇過程千萬人看呆

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

議員氣炸！黃珊珊未到議會報告行政不中立　稱「副市長不列委員會備詢」

醫和兒子都確診病況曝　「請各位爸媽原諒！讓我先顧這孩子」

恩恩案消失音檔曝光 蘇貞昌：該給的資料就該給、該檢討就要檢討

恩恩音檔曝光　邱顯智4轟侯友宜：說謊成性「請負政治責任」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

國際熱門新聞

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

台北獲全球最宜居第10名　成活成本低但有「1缺點」

中山美穗外貌走樣挨批膠味太重　IG修圖差很大

漁夫抓到4公尺長魟魚！　破世界紀錄

國際泳聯：12歲以後變性　禁止參加女子組

史上最慘迎新霸凌　他遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓

惡夢解析！最常見情節不是被追殺

3歲女童遭玩具刺破直腸　深入體內20cm

青春殺人者：美國校園槍擊案的宿命

英相強生鼻竇手術　出院休息中

拜登將展開歐洲訪問行程：可能不造訪烏克蘭

專家：BA.5之後「不會再有致死病毒」

衣國屠殺260死　倖存者挖塚埋屍

男潛水消失10分鐘　被鱷魚叼走剩半屍

更多熱門

相關新聞

初生嬰被丟到垃圾場　被上百隻螞蟻咬死

初生嬰被丟到垃圾場　被上百隻螞蟻咬死

印度北方邦巴雷利(Bareilly)一名初生嬰兒被人發現丟棄在垃圾場中，全身覆蓋上百隻螞蟻近8個小時，差點被螞蟻活活吃掉，奄奄一息的他被緊急送醫後雖然一度好轉，最後仍不治身亡，警方計畫逮捕當初丟棄他的祖母。

印度噴鼻疫苗有望成全球第一！　3期臨床實驗完成

印度噴鼻疫苗有望成全球第一！　3期臨床實驗完成

公司聚會被女同事下藥！她慘被男同事性侵

公司聚會被女同事下藥！她慘被男同事性侵

10歲童跌入8層樓深井　受困逾4天平安獲救

10歲童跌入8層樓深井　受困逾4天平安獲救

女被恐怖大象踩死　又闖入喪禮攻擊屍體

女被恐怖大象踩死　又闖入喪禮攻擊屍體

關鍵字：

印度纜車故障垂降懸吊纜車

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

音樂系學生自製解放軍基地地圖

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

趙長鵬「一夜返貧」！身家僅剩1成

骨科停診爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲片瘋傳

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面