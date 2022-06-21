山谷纜車突停半空　遊客「1條繩」搏命垂降1000英尺！驚險影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北部西瓦利克山脈（Sivalik）一處森林纜車發生故障，雙向纜車車廂中有多達15名遊客受困，不僅等了1個多小時緊急救援人員才到達現場，撤離方式竟是要民眾「肉身垂降」1000英尺（約305公尺），影片中可見遊客緊緊抓住綁在身上的一條繩索，搖搖晃晃地懸吊在山谷之中。

▲印度纜車故障，遊客必須用繩索從1000英尺高度垂降脫困，畫面相當驚險。（圖／翻攝自YouTube，下同）

綜合《獨立報》等外媒報導，印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）與中國比鄰，全境位於喜馬拉雅山區。然而，當地20日卻發生山間纜車技術故障，有2個車廂正好停在半空中，4人受困於上坡的車廂，另外下坡方向則有多達11人受困。在緊急救難人員到達之前，據悉是來自首都德里的遊客們已經困在車廂1個多小時。

當局聲稱，纜車運營公司的技術團隊已經部署到位，由當地警方監控整體情況，印度國家災難應變部隊（NDRF）也派遣一個小組前往現場。救援影片顯示，遊客被用繩子綁在身上，以懸吊方式，緩緩地獨自垂降1000英尺至山谷谷底，遊客抓著唯一的救命繩，看似緊張得全身僵硬。

Rescue operation underway at Timber Trail Parwanoo where eleven tourists got stranded on the ropeway near the Kalka-Shimla highway. | Video: @ieJaipalSingh ⁦@IndianExpress⁩ pic.twitter.com/YuypuuJ2WL — Express Punjab (@iepunjab) June 20, 2022

一段拍攝於車廂內部的影片可見，乘客們擔心自己無法藉助繩索逃難。一名婦女表示，「我們是沒辦法光靠繩子下去的，我們年紀大了，無法垂吊下去，當局也沒辦法採取任何行動。」官員們證實，截至當天下午，大約有半數乘客已經安全獲救。印度媒體報導則指出，纜車停滯半空大約6小時後，遊客才終於全數獲救。

據了解，這條纜車是當地一處受歡迎的旅遊景點，也是「 Timber Trail」私人度假村的所屬設施。

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