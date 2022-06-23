曝「確診沒接到關懷電話」　羅致政開嗆侯市府：不知在忙什麼？

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選戰將在年底登場，被視為民進黨候選人潛在人選的羅致政今（23日）再度發話砲打侯市府指，他日前隔離確診期間，沒有收到任何來自新北市政府的關懷電話，也沒有收到關懷箱，反觀高雄立委同事卻至少接到5通電話，「新北市我不知道在忙什麼？」

前副總統陳建仁、民進黨立委江永昌、羅致政、全國小英之友會總會長顏志發等人今天下午出席新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌記者會，公布小英之友會的「服務關懷物資」，包括快篩試劑、口罩、酒精擦、各種食物補給品等。

羅致政與會致詞直言，過去一個禮拜，他都在確診隔離當中，對於今天的活動感受特別深，現在所有民進黨黨公職都被要求成立關懷據點來協助民眾，因為當每個社團、協會、企業都可以協助照顧親友，就能減少政府很大的負擔。

不過，羅致政話鋒一轉說，「我還是要抱怨一下，過去一個禮拜我在確診期間，沒有收到新北市政府任何關懷電話」，他所有家人和同事共6、7人確診隔離，全部都沒有接到電話，也沒有收到關懷箱，雖然這個關懷箱看起來沒什麼，但是很多民眾全家被隔離，連快篩試劑都沒有，需求非常迫切。

羅致政還說，反觀有位在台北隔離、幾乎與他同時確診的高雄立委，隔離期間至少接到5通關懷電話，高雄市衛生局還特別詢問他需不需要幫忙倒垃圾等，「我真的希望，新北市我不知道在忙什麼，拜託新北市的社團、企業扮演互助的角色，讓會員一起度過難關」，最後一哩路，需要大家手牽手一起度過疫情。

針對防疫關懷電話及關懷箱議題，新北市政府今年5月曾宣布，為照顧居家照護及居隔者需求，將擴大「居家照護關懷中心」電話服務，由原本24線擴增至100線；另新北市副市長劉和然曾於5月17日說明，考量防疫關懷箱階段性任務已達成，調整改發關懷包，內容包括1支快篩和衛教宣傳單。