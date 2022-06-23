趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

▲ 恩恩爸。（資料照／記者陳以昇攝）

記者皮心瑀／台北報導

恩恩案持續延燒，如今報案錄音檔流出，引來各界撻伐新北市府，不過，也有聲音批評恩恩的父親。「趙少康唯一官方社團」就有民眾留言嗆「越演越不像話」，並指控是政治操作，還稱恩恩的病逝，身為父母應負最大責任，對此，恩恩爸爸回應，「我沒看過這些留言，我不相信台灣有這麼多沒有血沒有人性的人會留出這種傷人的話」。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議，而侯友宜22日出面表示，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

不過，有部分人士認為恩恩案政治味濃厚，「趙少康唯一官方社團」有討論認為恩恩爸已經不值得同情，留言中也提到「小孩子發燒直接送醫院就好了，還要甩鍋」、「心智沒成熟的父親，當他的小孩才可憐」、「為人父母知道小孩子狀況不好，怎麼還會理會指揮中心規定，真正害死孩子的，就是恩恩的爸爸自己」。

政論節目《鄭知道了》整理出上述留言，視訊恩恩爸，他表示，恩恩跟其他因為疫情5千多名死去的人當然都一樣，但是每個人送醫狀況是一樣的嗎？「我是恩恩的父親，發現81分鐘的不合理， 我沒有資格求真相嗎？」

恩恩爸說，他在追求真相的過程，傷害到別人支持的顏色、喜歡的正義，所以才做這些攻擊？這樣的政治思考太沒邏輯而且失去人性，「我根本不會去看這些留言，連查是不是假帳號我都不屑一顧。」