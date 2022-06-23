綠委6問侯友宜追恩恩案真相　「為什麼衛生局遲遲無法接起電話？」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，成為國內首位兒童確診新冠肺炎死亡的案例，媒體揭露11個錄音檔內容後引發軒然大波。民進黨立委江永昌23日提出6問，呼籲新北市政府誠實回答，並稱以本案之嚴重程度，必須檢討、究責督導防疫相關工作的主管官員，而不是讓第一線的消防和衛生人員繼續哀嚎，負起責任的唯一方法，就是坦白告訴大家所有的真相。

江永昌今天提出6個問題：第一，4月14日案發當天有多少通119報案電話？與疫情無關的有多少通？這數據是否與長期平均值相當？第二，4月14日當天有多少通119報案電話是因確診者必須調派救護車送醫的？第三，4月14日當天，自晚間6點到8點間，有多少通119報案電話？而其中有多少通是必須聯絡衛生單位來確認病床才能派遣的？各花了多少時間？

江永昌並問：第四，4月14日當天，衛生所有多少居隔書、疫調的業務？第五，４月14日當天，衛生局有多少通派遣救護車的電話？第六，4月14日當天，自晚間6點到8點間，衛生局與衛生所人力是否無力承接每項業務？

江永昌表示，雖然指揮中心願意出面為第一線人員的努力背書、願意替第一線衛生單位人員承擔責任，但是新北市獨步全國的指引跟指揮中心規範是不符的，而指揮中心在新北市政府資料提供不足、無法完整明白理解當天狀況的前提下，無權也不應擅自替新北市政府做出沒有救援延遲的說法來面對恩恩父母的要求。

江永昌表示，既然新北市政府都有餘裕讓消防局「重現」當天狀況，而且新北市政府仍堅持這樣是對的，那麼如今是否考慮也讓衛生局「重現」當天場景，讓民眾瞭解為什麼衛生局會遲遲無法接起電話、遲遲無法調派救護車。

江永昌指出，既然衛生局被賦予了統一調度派出救護車的重責大任，那應該也要有相應的基礎設施：包括充足人力以及最重要的專線電話，但從錄音內容聽起來，相關籌備付之闕如，才會造成電話打不通的問題。

他強調，新北市長侯友宜既已決定負起所有責任，那更必須完整回答上述所有問題，將所有相關事實開誠布公的攤在陽光下，供市民檢視。