　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／恩恩爸提7疑點、3訴求　侯友宜說明最新新北疫情狀況

記者崔至雲／新北報導

新北市中和2歲男童恩恩案事件不斷延燒，昨（22）日新北市長侯友宜直言，會負起全部責任；恩恩爸今日再批侯「上午說要負責，下午又改口說交給司法」這是以拖待變。新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜將親自現身新北市最新狀況《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

恩恩爸上午接受媒體視訊採訪表示，他最不能接受的部分就是「新北市獨創SOP」部分，到底衛生局制訂這政策的人是誰？這是糟糕的SOP！恩恩爸也認為，侯友宜現在就是以拖待變，上午說要要責任，下午說要交給司法，到底哪個才是他的態度。另，也批評消防勤指中心，中間訊息傳遞的人不知情況，也未用電腦，完全好像「飛鴿傳書用手抄」。

「目前新北市府無人與我接洽！」恩恩爸說，他感謝吹哨者的錄音檔，這是非常有幫助的證據，未來他會打算提告，至於對象是誰他有待商榷。他也再次重申，兩個政務官消防局黃局長、衛生局陳局長一定要下台，因為他們作了荒腔走板的政策，做不好的長官沒下台會禍害民眾，至於侯友宜是民選市長，會不會連任也是大家的決定，他無法決定。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增48,283例本土個案，另增73例境外移入和166例死亡。本土個案以台中7,001最多，其次依序為高雄6722例、新北6296例、台南4444例、桃園4105例、彰化3618例以及台北3322例。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
快訊／新北6警涉貪開鍘！　分局長記2小過、2所長拔官
快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚
地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　驚呆眾人
具俊曄「只願意給劉在錫訪問」原因曝光　為報答20年前恩情
莊人祥估「確診每週可降1萬例」　7~8月邊境會逐步開放
快訊／午後雷雨！　9縣市大雨特報
大改款CR-V要來了！　Honda公布內裝照
快訊／猴痘今起列第二類法定傳染病！疑似病例24小時內通報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩恩送醫機制被罵翻！　消防局長「6次重申」：新北沒有自創SOP

兒童第2劑疫苗「僅6成有意願」　北市規劃8月再度集中接種

曝「確診沒接到關懷電話」　羅致政開嗆侯市府：不知在忙什麼？

快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚

宗教團體要美術館撤殭屍展　王婉諭：木乃伊、兵馬俑可以殭屍不行？

Novavax最快7月開打！北市擬65歲↑長者先接種　可供「到宅服務」

LIVE／恩恩爸提7疑點、3訴求　侯友宜說明最新新北疫情狀況

美商會示警台灣供電不穩　張其祿：蔡政府還在用愛發電？

柯文哲任內完工無望！　北市：大巨蛋10月試營運「確定跳票」

黃國昌被告！為館長槍擊槓陳明文　今收傳票火大了

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

恩恩送醫機制被罵翻！　消防局長「6次重申」：新北沒有自創SOP

兒童第2劑疫苗「僅6成有意願」　北市規劃8月再度集中接種

曝「確診沒接到關懷電話」　羅致政開嗆侯市府：不知在忙什麼？

快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚

宗教團體要美術館撤殭屍展　王婉諭：木乃伊、兵馬俑可以殭屍不行？

Novavax最快7月開打！北市擬65歲↑長者先接種　可供「到宅服務」

LIVE／恩恩爸提7疑點、3訴求　侯友宜說明最新新北疫情狀況

美商會示警台灣供電不穩　張其祿：蔡政府還在用愛發電？

柯文哲任內完工無望！　北市：大巨蛋10月試營運「確定跳票」

黃國昌被告！為館長槍擊槓陳明文　今收傳票火大了

日月光股東會通過配發7元股利　今年營運逐季成長目標不變

前「南拳媽媽」張傑40歲了！　近況曝光「全身超巨肌肉」炸出來

許孟哲辣妻「挺37周大肚」玩水！趙孟姿被拍勇敢舉動…網驚：不敢相信

坐大王蓮漂浮季來了！「桃園蓮花季」開幕日、活動內容曝光

基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

25歲牙醫妻「收入是他兩倍」　人夫超羞愧：還要靠老婆維持生活

Faker韓服吐槽：演員智商較低...應該不是韓國人　中國網友又不滿

新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

兜風啦！哈士奇出門「老是上錯車」　呆坐踏板傻笑：怎麼不發動？

恩恩送醫機制被罵翻！　消防局長「6次重申」：新北沒有自創SOP

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

快訊／陳家欽申請提早退休6月30日生效　「一理由」蘇貞昌難拒絕

傳下周徵召陳時中選北市？民進黨回應了

恩恩案　侯友宜：曾失去怎能不感同身受

恩恩爸批侯友宜「打迷糊仗」：我還沒告你

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

恩恩爸揭新北消防局「鬼扯」行徑

土耳其改國名不叫「火雞」了　外交部網站全面更新「Türkiye」

海軍S-70C墜地　被控慢1小時才通知

快訊／S-70C通聯紀錄未提機械問題　海軍初判「尾旋翼失效」　　

下周徵召陳時中選北市？　綠營：人選呼之欲出

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

機工長95%灼傷病危　海軍S-70C曾3次失事墜海

北市忠孝西路確定「開放機車行駛」

快訊／S-70C墜地4人傷　海軍司令到院探視

更多熱門

相關新聞

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

恩恩案持續延燒，如今報案錄音檔流出，引來各界撻伐新北市府，不過，也有聲音批評恩恩的父親。「趙少康唯一官方社團」就有民眾留言嗆「越演越不像話」，並指控是政治操作，還稱恩恩的病逝，身為父母應負最大責任，對此，恩恩爸爸回應，「我沒看過這些留言，我不相信台灣有這麼多沒有血沒有人性的人會留出這種傷人的話」。

恩恩爸向侯友宜提7疑點、3訴求　民進黨：應公佈「內部檢討報告」

恩恩爸向侯友宜提7疑點、3訴求　民進黨：應公佈「內部檢討報告」

打臉侯友宜「恩恩案交司法調查」　民進黨團轟甩鍋：沒案怎調查？

打臉侯友宜「恩恩案交司法調查」　民進黨團轟甩鍋：沒案怎調查？

綠委6問侯友宜：衛生局為什麼遲遲無法接起電話？

綠委6問侯友宜：衛生局為什麼遲遲無法接起電話？

恩恩爸盼新北國民黨議員協助　「不要跟侯友宜糊弄新北市民」

恩恩爸盼新北國民黨議員協助　「不要跟侯友宜糊弄新北市民」

關鍵字：

恩恩爸侯友宜新北

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面