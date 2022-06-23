LIVE／恩恩爸提7疑點、3訴求　侯友宜說明最新新北疫情狀況

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記者崔至雲／新北報導

新北市中和2歲男童恩恩案事件不斷延燒，昨（22）日新北市長侯友宜直言，會負起全部責任；恩恩爸今日再批侯「上午說要負責，下午又改口說交給司法」這是以拖待變。新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜將親自現身新北市最新狀況《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

恩恩爸上午接受媒體視訊採訪表示，他最不能接受的部分就是「新北市獨創SOP」部分，到底衛生局制訂這政策的人是誰？這是糟糕的SOP！恩恩爸也認為，侯友宜現在就是以拖待變，上午說要要責任，下午說要交給司法，到底哪個才是他的態度。另，也批評消防勤指中心，中間訊息傳遞的人不知情況，也未用電腦，完全好像「飛鴿傳書用手抄」。

「目前新北市府無人與我接洽！」恩恩爸說，他感謝吹哨者的錄音檔，這是非常有幫助的證據，未來他會打算提告，至於對象是誰他有待商榷。他也再次重申，兩個政務官消防局黃局長、衛生局陳局長一定要下台，因為他們作了荒腔走板的政策，做不好的長官沒下台會禍害民眾，至於侯友宜是民選市長，會不會連任也是大家的決定，他無法決定。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增48,283例本土個案，另增73例境外移入和166例死亡。本土個案以台中7,001最多，其次依序為高雄6722例、新北6296例、台南4444例、桃園4105例、彰化3618例以及台北3322例。