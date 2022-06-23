恩恩爸向侯友宜提7疑點、3訴求　民進黨：應公佈「內部檢討報告」

▲恩恩爸 。（圖／翻攝自視訊採訪影片）



記者陶本和／台北報導

針對恩恩事件，恩恩爸提出7大疑點與3大訴求，盼新北市長侯友宜、侯市府說明。對此，民進黨發言人黃彩玲23日表示，呼籲侯友宜正面回應並立即啟動「侯市府行政調查」並公佈「內部檢討報告」。

黃彩玲指出，被曝光的11個音檔，證明侯市府處理恩恩案有明顯疏失，恩恩父親詳列「7大疑點」，盼侯市長、侯市府能正面說明，並同時提出「3大訴求」，包括衛生局與消防局兩位局長下台、侯市長立刻負起完全責任，以及新北市政府應成立真相調查小組，並向市議會報吿。

黃彩玲說，只有完整的調查並公佈內部檢討報告，把真相攤在陽光下檢視，才能真正改善侯市府的SOP，防止憾事再發生。

黃彩玲表示，無奈侯友宜所謂的負起全責，不但沒提出任何具體作法，面對恩恩父親行政調查與公布檢討報告的訴求時，侯市長又改口交給公正的司法單位調查，冰冷回應受害者家屬的撕心裂肺，簡直無德、無能又無情。

黃彩玲指出，這顯示侯友宜的「扛責說」又再騙，難道真相太難堪，他要再上演一次「全面扛責」變「全面卸責」？11個音檔已證實侯市長、侯市府的行政疏失，請有心人別企圖炒作成藍綠鬥爭，恩恩的家屬只想要真相，而真相也只有侯市長、侯市府給得起，請侯市長別再迴避。