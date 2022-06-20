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「2022雲林縣電競派對」宮廟熱身巡迴賽　跨縣市玩家在六房媽前決高下

2022雲林縣電競派對（圖／雲林縣政府提供）

▲參賽者大合影。

圖、文／雲林縣政府提供

「2022雲林縣電競派對」由宮廟巡迴賽打頭陣為活動暖身，第一站來到雲林地區已傳承300餘年的媽祖信仰「六房媽」大北勢紅壇，架起台灣辦桌文化靈魂之一、宛若變形金剛的⎼「舞台車」舉辦電競比賽，打造如同現代版「蚊子電影院」的廟口文化，形塑最具雲林特色的電競派對。經過5小時的激戰，最終由隊員遍及南北的「小羅也有ss夢」奪下冠軍，來自嘉義的「符華商店」、地主隊「庭維來凱瑞」則分屬第二、第三名。

本站巡迴賽共有8支戰隊一決高下，有：遠從台北、新北、屏東組隊而來的「小羅也有ss夢」，希望能與其他隊伍切磋之餘，順道來雲林觀光；「麗明營造」成員包含社會人士與學生，彼此感情因電競加溫，所以特別組隊參賽與旅遊；來自嘉義、由一群同校同學組成的「符華商店」透過這次比賽再次相聚；台中的明台高中電競校隊「MTP」也特別推派選手參賽；另外還有雲林地主隊「三益吊車尾燈」、「庭維來凱瑞」、有兩位女隊員的「樹戰樹決」以及有中正路劉德華在陣中的「盤子上的藝術」。

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2022雲林縣電競派對（圖／雲林縣政府提供）

▲▼2022雲林縣電競派對宮廟巡迴賽第一站六房媽大北市紅壇開打。

2022雲林縣電競派對（圖／雲林縣政府提供）

本場賽事學生選手比例相當高，甚至有七月要考大學的應屆考生，其中不乏跨縣市參賽的選手，「我們是搭火車再轉計程車來比賽的」，同年齡選手競爭展現英雄惜英雄的氛圍，「對手真的太鬼神了，我們只能再多練」、「他們是電競校隊的，讓我們感受到很大的壓力，我們比較幸運所以贏了」，充分展現運動家的精神。

麗明營造是台中國家歌劇院的營造廠商，「我今天本來要加班的，特別跟老闆請假來參賽，老闆說，既然要比就代表公司去比賽」，因為平常忙於工作所以無法參加一般要從64強打起的電競賽事，難得遇到一天決勝負的比賽，所以立刻找表弟揪團參賽，雖然在季軍戰落敗，「沒關係，第一次比賽可以有這樣的表現很棒了，是很特別的經驗！」。

唯一晉級四強的在地隊伍「庭維來凱瑞」，在四強戰中落敗後，立刻報名下週在斗南順安宮的第二站賽事，「我們要找大哥來打，一定要在下禮拜拿冠軍雪恥」，「庭維來凱瑞」在季軍賽也靠著好表現，將第三名留在雲林。

放棄已經報名的111年嘉義市體育會電子競技運動委員會反毒電子競技運動錦標賽，跳上北上火車趕來參賽的「符華商店」，主將符華剛打完疫苗，「我昨天因為疫苗副作用覺得非常不舒服，今天手還痛痛的，不然剛剛可以用更華麗的技巧逃脫困境」，雖然在冠軍戰中惜敗只拿下第二名，不過「符華商店」已經報名2022雲林縣電競派對的正規賽事，瞄準冠軍10萬獎金，將投入6/19起將開打的預選賽。

2022雲林縣電競派對（圖／雲林縣政府提供）

▲2022雲林縣電競派對宮廟巡迴賽第一站頒獎典禮，冠軍「小羅也有ss夢」、亞軍「符華商店」、第三名「庭維來凱瑞」。

拿下冠軍的時刻依舊內斂、淡定的「小羅也有ss夢」，戰隊成員來自台北、新北、屏東，最年輕的參賽選手只有高二，「如果心態不穩，第一場就被淘汰了」，靠著超齡沉穩的的表現，一路過關斬將，面對默契十足的對手絲毫不驚慌，最終奪冠拿下6000元的獎金。

特別感謝六房天上聖母大北勢紅壇鼎力支持本場次宮廟巡迴賽，不僅提供場地，更準備遮陽避雨的棚架以及平安餐為選手及工作人員補充體力。2022雲林縣電競派對宮廟巡迴賽第二站將在下周日（6/26）移師斗南順安宮舉辦，同樣在「雲林縣電競派對」Facebook粉絲團提供轉播服務，更多電競派對活動訊息，請參照官方網站、官方Facebook粉絲團、Instagram。

2022雲林縣電競派對官方平台
官方網站：https://www.yunlineparty.com
Facebook：https://www.facebook.com/YunlineSportsParty/
Instagram：https://www.instagram.com/yunlin_eparty/

2022雲林縣電競派對
線上預選賽：2022/6/19-07/03
宮廟巡迴賽第二站：2022/06/26(日)【地點：斗南順安宮】
英雄聯盟決賽：2022/07/09(六)【地點：雲林縣立體育館】
傳說對決決賽：2022/07/10(日)【地點：雲林縣立體育館】
文創複合式園遊會：2022/07/09(六) ⎼ 2022/07/10(日)【地點：雲林縣立體育館】

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