恩恩爸盼新北國民黨議員協助　「不要跟侯友宜糊弄新北市民」

▲恩恩爸。（資料照／記者陳以昇攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北中和男童恩恩確診死亡案持續延燒。恩恩爸今（23日）批新北市長侯友宜遲遲不給錄音檔，造成他的困擾，並喊話國民黨新北市議員如果良知還在，應該支持侯市府提供行政調查報告，不要跟侯友宜倘混水，糊弄新北市民。

周玉蔻23日電話專訪恩恩爸，詢問侯友宜昨天說檢討負全責時，又說公布錄音檔會對家屬跟同仁造成困擾，你有困擾嗎？恩恩爸說，對他來說，困擾的從來都不是錄音檔，困擾的是遲遲不給，反而自己是媒體吹哨後才知道，「你百般刁難才是困擾，困擾到我要將近一個月沒辦法工作，每天跟你耗，你在那邊打迂迴戰術，說法反覆」。

周玉蔻追問，他有問過你，你又困擾嗎？恩恩爸回應，第一時間沒有任何新北市府人員打電話來說明、問他的感受，「我不知道他說家屬困擾是早上還是下午說的，反正都是沒有問過我的」。

對於下一步有希望國民黨議員協助嗎？恩恩爸表示，對，他希望國民黨新北市議員如果良知還在，也不能接受小孩或家屬等待81分鐘，你們應該支持侯市府提供行政調查報告，出來之後把真相攤開，有錯的就改，不要跟侯友宜倘混水，糊弄新北市民。

恩恩爸也說，自己沒有窗口，所以還沒聯絡過新北市國民黨議員，但他可以試著聯絡看看。