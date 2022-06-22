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美國「應對中國侵台措施」錯誤　華府智庫：台海戰爭恐難速戰速決

▲▼美中。（圖／達志影像／美聯社）

▲AEI警告，美國目前為中國可能侵台所作的應對措施恐怕是完全錯誤的。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）警告，美國拜登政府目前為中國可能侵台所作的應對措施恐怕是完全錯誤的，而且和北京對戰的時間也可能比官員們預計的要長得多。他們建議，美台應持續大規模儲備主要武器系統，並通過準備工作，向中國展示承受損失、威脅報復和遏制局勢升級的勇氣。

綜合美媒報導，AEI在最新出版的《捍衛台灣》（Defending Taiwan）一書指出，多年來，美國的政策一直有效地遏制了軍事衝突在台灣海峽發生，同時美方也不斷為中國可能發動突襲一事做應急準備，不過華盛頓可能錯誤地估計了台灣局勢，因為中國侵台後的戰爭，可能不若官員們想的簡單。

▲▼台海。（圖／路透）

▲AEI認為，美中在台海的戰爭很難速戰速決。（圖／路透）

AEI資深研究員白蘭斯（Hal Brands）和貝克利（Michael Beckley）指出，五角大廈過去一直認為，中國侵台引發的戰爭不會持續太長時間，規模也會因地理受限而變得比較小，因此美軍的規劃似乎聚焦於如何在台海打贏一場時間較短、規模較小的衝突；這代表美軍與台灣只須挺過中國的導彈突襲，削弱中國入侵的力量，就能迫使北京當局讓步。

與此同時，中國政府也設想，若兩岸發生戰爭，他們將發動迅速攻擊，癱瘓台灣的防禦能力。不過白蘭斯和貝克利認為，美中雙方的相關策略都錯估了形勢，因為一旦戰爭開打，這場戰爭就很難結束，時間應該會相當長，而且規模也可能會擴大至區域性，而非局部性的，因此五角大廈的計劃應圍繞「一場長時段的衝突」展開。

在準備長期戰爭的同時，為了防止最壞的情況發生，白蘭斯和貝克利提出了幾項政策建議，美台可以持續大規模儲備主要武器系統，以贏得重新裝備的軍備競賽，這樣中國就會意識到他們有可能在武器上被超越，進而阻止中國動武。另外，華府也可以通過準備工作，向中國展示承受損失、威脅報復和遏制局勢升級的勇氣。

 

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