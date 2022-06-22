確診康復後「晨勃不見了」　他嚇瘋：也沒有以前硬！過來人曝真相

▲原PO發現小兄弟的硬度大不如前。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國日前傳出，一名男性染疫後陰莖縮短達「3.8公分」，事實上，新冠肺炎導致陰莖萎縮實為零星個案，與其擔心因確診而變短，男性更應注意染疫後的「不舉」問題，一名男網友表示，確診康復後早上不會晨勃，DIY時硬度也沒有之前硬。貼文曝光後，底下也有男網友淚喊，「我也是，已經一個月了」。

原PO在Dcard上發文，今年29歲，本月6日染疫居家隔離，小兄弟一切都很正常，沒想到出關之後「晨勃好像都不見了」，抱著忐忑的心情試著清槍，「硬度沒有以前那麼硬，充血也變慢，沒持續刺激也軟很快」，整體狀況比確診前差。

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他表示，確診康復到現在已經兩周了，但是小兄弟的狀況仍沒有好轉，「不知道是不是陰性後，身體還殘留病毒，讓身體微發炎，還沒完全恢復，有沒有人有相關經驗分享？」

貼文一出，掀起網友討論，「這樣一波會不會全世界平均長度直接降低」、「男友確診期間聽說早上都硬不起來，但他痊癒後就正常了」。也有網友認為，可能只是想太多，「其實我覺得不要去想那麼多反而沒問題，你一直去想就會硬不起來」、「這種變短的文章看多了，到時候確診康復，你會覺得真的變短、變軟，心理壓力不要那麼多啦，不管有沒有確診，多運動就對了」。

出現相同狀況的網友紛紛留言，「跟你一樣，5月底到現在，壞掉了」、「我也是這樣」。不過，不少康復者認為不用太擔心，「不用擔心啦，我一開始確診也是這樣，還以為死定了，結果過一個禮拜就恢復了，不要給自己太大的壓力，反正不是變短、變軟，就運動一下就能硬邦邦了」、「不會變短啦，只是有點影響，多做點運動，出點汗，深蹲多做點，不然床上運動會比較快累，運動7天就正常了，出關21天給的建議」。

▲不少男網友也出現同樣的狀況。（示意圖／記者李佳蓉攝）

事實上，本站曾報導《染疫害GG變短！研究證實「不可逆傷害」：勃起功能障礙增20%》，《Sexual Medicine》刊載之研究即證實，經由數據交叉比對後得知，新冠肺炎確診者罹患性功能障礙的風險，較健康正常人高出20%；受試者中有28%患有勃起功能障礙；而勃起功能障礙患者感染新冠肺炎的機率，較正常男性多出5倍。

邁阿密大學醫學博士兼研究作者Kevin Y. Chu指出，現今學界推測新冠病毒對男性生殖器官的影響，多為體內「內皮細胞」失能導致的微血管阻塞、收縮，造成男性生殖腺（如睪丸）功能不全。另外，新冠肺炎容易導致全身性發炎，高發炎細胞因子可能亦與男性性功能障礙有所聯繫。

