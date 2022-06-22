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快訊／又一幼童染疫亡！4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」

▲▼6/9中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增171例死亡，當中最年輕個案為4歲女童，因為腦炎重症住加護病房，住院中發現合併肝、腎、腦幹等多重器官功能異常，並且持續惡化，從確診到死亡僅4天。

▲▼6/22新增確診死亡統計。（圖／指揮中心提供）

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▲新增確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名4歲女童為先前公布腦炎重症，本身無慢性病史，6月14日發燒抽搐到急診，插管使用呼吸器，頭部電腦斷層顯示腦水腫，診斷腦炎，6月15日住加護病房使用降腦壓藥，類固醇免疫球蛋白抗癲癇藥物、瑞德西韋。

羅一鈞進一步指出，女童住院中發現合併肝、腎、腦幹等多重器官功能異常，並且持續惡化，6月17日下午突發性肺出血，當天不幸死亡，發病到死亡4天。目前兒童死亡累積19案、且為腦炎死亡第6案。

死亡個案另有一名較為年輕個案，羅一鈞說明，該案為19歲男性，本身有慢性心血管疾病，長期服用抗凝血劑。5月29日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，5月30日採檢、31日確診。

6月1日出現因頭痛、抽搐、咳血、吐血到急診，經電腦斷層掃描發現有腦內出血及腦壓高，立即安排手術併使用瑞德西韋治療。6月3日完成手術，但在術後一周出現嚴重敗血症，血液培養有綠膿桿菌，使用抗生素等藥物治療後，仍持續惡化，於6月17日死亡，主要死因爲自發性腦出血。

▲▼6/22確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼6/22確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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