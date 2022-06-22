全國22縣市、3612停課！鐘點人員面臨斷炊　民進黨立委請命盼紓困

▲民進黨立委林靜儀召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林靜儀22日表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內許多中小學改採遠距教學，然而校園內的教學鐘點人員，例如課後照顧教師、公立幼兒園及特教教師助理員等，都因為實體課程停止而影響鐘點費收入，呼籲行政院和教育部研擬補助方案，協助這些鐘點人員度過難關。

民進黨立委林靜儀、賴品妤、吳思瑤、何欣純、陳秀寶、范雲上午在立法院召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會，共同呼籲行政院應儘速撥補經費，提供鐘點人員協助。

林靜儀說明，在這次疫情之下，許多地方縣市政府宣布停課，而課照老師、特教助理員因停課沒有鐘點費、失去收入來源，因此多位立委辦公室都收到陳情，期盼政府伸出援手。

林靜儀也說，去年的三級警戒是由中央政府提出，因此紓困4.0補助課照服務員、課後社團外聘教師、幼兒園延長照顧服務員、廚工等，這些都是教育現場非常重要的工作者，應將其再納入紓困的考慮範圍。

賴品妤提及，從今年4月中下旬開始，本土疫情升溫，各地政府宣布部分或全部停課，全台至少有3週以上、部分縣市6週改採遠距教學，由於今年停課授權各縣市政府彈性處理，希望教育部體諒學校鐘點人員。

賴品妤表示，這些校園裡的鐘點制工作人員，平常對學校運作、學生協助非常重要，如果以新北市為例，這學期有210所學校開辦課後照顧服務班，參與學生達到3萬4000多人，依照目前的國小學制鐘點費每節320元試算，每天課照服務4節課，3週下來會減少近2萬元收入。

吳思瑤認為，政府有了去年的經驗，今年應該可以超前部署，但是教育部的動作卻是慢半拍，讓民意代表點出問題後才想「補破網」，今年雖然不是全台停課，但是鐘點人員的生計問題也應該受到重視和解決。

吳思瑤呼籲，行政院、教育部應該研議比照去年教育紓困4.0的精進方案，立即盤點全國受影響的學校及幼兒園各類鐘點人員，提出合理可行的紓困方案，以協助其生計，維護保障其工作權益。

陳秀寳指出，根據教育部統計，截至今年6月20日為止，全國有22縣市、3612校採全校停課或部分班級停課，許多鐘點人員因為學生停止到校上課，而且未能改採線上授課或提供服務，導致鐘點費中斷。

陳秀寳說，希望教育部可以比照教育部紓困4.0方案，幫助這些鐘點人員渡過疫情的影響，他們都是支持教育系統不可或缺的重要角色，希望教育部協助這些在教育、幼教體系默默付出的無名英雄，一起走過這段日子。

范雲則質疑，有些鐘點人員本來就只領到9個月薪水，卻要攤成12個月用，今年將停課權責下放各縣市政府，對非正式教學人員更不利，教育部應比照去年儘速提供彌補方案。

對此，教育部國教署國中小教育組組長林祝里回應，今年因應疫情變化，各地採因地、因校制宜措施，目前相關預算的爭取已經送交行政院，教育部會聽取各界意見，盡快向行政院爭取。