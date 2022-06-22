　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國22縣市、3612停課！鐘點人員面臨斷炊　民進黨立委請命盼紓困

▲▼民進黨立委林靜儀召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林靜儀召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林靜儀22日表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內許多中小學改採遠距教學，然而校園內的教學鐘點人員，例如課後照顧教師、公立幼兒園及特教教師助理員等，都因為實體課程停止而影響鐘點費收入，呼籲行政院和教育部研擬補助方案，協助這些鐘點人員度過難關。

民進黨立委林靜儀、賴品妤、吳思瑤、何欣純、陳秀寶、范雲上午在立法院召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會，共同呼籲行政院應儘速撥補經費，提供鐘點人員協助。

林靜儀說明，在這次疫情之下，許多地方縣市政府宣布停課，而課照老師、特教助理員因停課沒有鐘點費、失去收入來源，因此多位立委辦公室都收到陳情，期盼政府伸出援手。

林靜儀也說，去年的三級警戒是由中央政府提出，因此紓困4.0補助課照服務員、課後社團外聘教師、幼兒園延長照顧服務員、廚工等，這些都是教育現場非常重要的工作者，應將其再納入紓困的考慮範圍。

賴品妤提及，從今年4月中下旬開始，本土疫情升溫，各地政府宣布部分或全部停課，全台至少有3週以上、部分縣市6週改採遠距教學，由於今年停課授權各縣市政府彈性處理，希望教育部體諒學校鐘點人員。

賴品妤表示，這些校園裡的鐘點制工作人員，平常對學校運作、學生協助非常重要，如果以新北市為例，這學期有210所學校開辦課後照顧服務班，參與學生達到3萬4000多人，依照目前的國小學制鐘點費每節320元試算，每天課照服務4節課，3週下來會減少近2萬元收入。

吳思瑤認為，政府有了去年的經驗，今年應該可以超前部署，但是教育部的動作卻是慢半拍，讓民意代表點出問題後才想「補破網」，今年雖然不是全台停課，但是鐘點人員的生計問題也應該受到重視和解決。

吳思瑤呼籲，行政院、教育部應該研議比照去年教育紓困4.0的精進方案，立即盤點全國受影響的學校及幼兒園各類鐘點人員，提出合理可行的紓困方案，以協助其生計，維護保障其工作權益。

陳秀寳指出，根據教育部統計，截至今年6月20日為止，全國有22縣市、3612校採全校停課或部分班級停課，許多鐘點人員因為學生停止到校上課，而且未能改採線上授課或提供服務，導致鐘點費中斷。

陳秀寳說，希望教育部可以比照教育部紓困4.0方案，幫助這些鐘點人員渡過疫情的影響，他們都是支持教育系統不可或缺的重要角色，希望教育部協助這些在教育、幼教體系默默付出的無名英雄，一起走過這段日子。

范雲則質疑，有些鐘點人員本來就只領到9個月薪水，卻要攤成12個月用，今年將停課權責下放各縣市政府，對非正式教學人員更不利，教育部應比照去年儘速提供彌補方案。

對此，教育部國教署國中小教育組組長林祝里回應，今年因應疫情變化，各地採因地、因校制宜措施，目前相關預算的爭取已經送交行政院，教育部會聽取各界意見，盡快向行政院爭取。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／台南恐怖斷肢！　他右前臂分離掉落噴血
《ELLE》總編輯楊茵絜病逝！　名作家楊渡慟失愛女
正宮酸「哼！長這樣」　小三16刀刺死牙醫
熱褲妹搭小黃付不出220！　狂call男網友們「沒人理」慘了
LIVE／恩恩案「會負起全部責任」　侯友宜最新說明
恐怖畫面曝！北市清潔員站垃圾車後遭撞噴飛
快訊／午後雷陣雨報到！　6縣市大雨特報
單日降到1萬例以下！　莊人祥：要靠3件事
快訊／遭嗆房地產代言沒良心！　阿滴正面回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆桃園都比照新北做法

很不熟？蔡英文介紹竹市參選人「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

恩恩送醫SOP被罵翻！　 新北消防局急澄清：桃園、基隆也一樣

快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／民進黨正式徵召　林智堅：啟動桃園13鄉鎮請益之旅拚全壘打

不斷更新／決戰新竹藍綠人選到位　全台22縣市佈局搶先看

快訊／「基隆無法接受舊時代政治人物」　民進黨正式徵召蔡適應

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆桃園都比照新北做法

很不熟？蔡英文介紹竹市參選人「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

恩恩送醫SOP被罵翻！　 新北消防局急澄清：桃園、基隆也一樣

快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／民進黨正式徵召　林智堅：啟動桃園13鄉鎮請益之旅拚全壘打

不斷更新／決戰新竹藍綠人選到位　全台22縣市佈局搶先看

快訊／「基隆無法接受舊時代政治人物」　民進黨正式徵召蔡適應

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

獨／命運同軌！台版「珍寶海鮮舫」荒廢20年　高雄港務證實將拆

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆桃園都比照新北做法

很不熟？蔡英文介紹竹市參選人「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

搶暑假商機！探索廚房2人同行1人免費快閃4天　悅．市集7月享77折

快訊／台南恐怖斷肢！堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒分離噴血

蔡健雅無預警曬5秒黑畫面　粉一看全暴動：幸福來得太突然！

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

快訊／恩恩案侯友宜扛了！　 「我會負起全部責任」

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

新北警爆集體「開假紅單」貪污收賄　侯友宜怒：不許內部貪贓枉法

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

北市忠孝西路確定「開放機車行駛」

快訊／國民黨提名林耕仁參選新竹市長　對戰林智堅接班人沈慧虹

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

恩恩送醫SOP新北獨創？　他抓「基隆桃園都一樣」

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

更多熱門

相關新聞

快訊／MIS-C+1！9歲男童確診近1個月「高燒40.5度」

快訊／MIS-C+1！9歲男童確診近1個月「高燒40.5度」

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增通報281例中重症，當中又確認一名兒童MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為9歲男童，確診近1個月又突然高燒40.5度，經過診所就醫、送急診，因為MIS-C收住小兒加護病房，經治療病況已經改善，轉至一般病房，為目前累積第13起MIS-C。

快訊／又一幼童染疫亡！4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」

快訊／又一幼童染疫亡！4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」

快訊／今增171死亡！本土+52213

快訊／今增171死亡！本土+52213

LIVE／莊人祥回歸疫情記者會　指揮中心最新說明

LIVE／莊人祥回歸疫情記者會　指揮中心最新說明

慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染停課學校鐘點費教育部林靜儀賴品妤吳思瑤何欣純陳秀寶范雲

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面