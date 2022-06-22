快訊／今增171死亡！本土+52213

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增5萬2213例本土個案，另增33例境外移入，確診個案新增171例死亡。本土病例方面沒有縣市超過萬例，依序是台中市新增7909例、高雄市增6992例、新北市6444例、台南市4841例、桃園市4680例、彰化縣3873例、台北市3516例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲6/22新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之52,213例本土病例，為24,760例男性、27,429例女性、24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,909例)、高雄市(6,992例)、新北市(6,444例)、臺南市(4,841例)、桃園市(4,680例)、彰化縣(3,873例)、臺北市(3,516例)、屏東縣(2,403例)、雲林縣(1,617例)、新竹縣(1,283例)、苗栗縣(1,226例)、南投縣(1,208例)、新竹市(1,127例)、嘉義縣(980例)、宜蘭縣(980例)、嘉義市(782例)、花蓮縣(739例)、基隆市(699例)、臺東縣(514例)、澎湖縣(243例)、金門縣(118例)、連江縣(39例)。

指揮中心指出，今日新增171例本土病例死亡個案，為117例男性、54例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、158例具慢性病史、111例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月19日，死亡日期介於5月26日至6月19日。

指揮中心說明，今日新增33例境外移入個案中，為16例男性、17例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)，荷蘭(2例)，印度、中國大陸、法國及瑞士(各1例)移入，另24例感染國家調查中。入境日介於今年6月20日至6月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,953,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,511,036例排除)，其中3,439,279例確診，分別為13,957例境外移入、3,425,268例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,651例COVID-19死亡病例，其中5,636例本土，個案居住縣市分布為新北市1,554例、臺北市839例、臺中市481例、桃園市475例、高雄市429例、臺南市321例、彰化縣247例、屏東縣203例、基隆市153例、宜蘭縣127例、南投縣124例、雲林縣116例、苗栗縣97例、花蓮縣91例、新竹縣86例、嘉義縣83例、臺東縣73例、嘉義市70例、新竹市50例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。