恩恩案獨創SOP挨轟　求助錄音全曝光！侯友宜一句話接招

記者黃翊婷／綜合報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，11個錄音檔全部曝光之後，新北市政府遭質疑獨創SOP「確診者要衛生單位同意才能派救護車」。面對各界的批評聲浪，新北市長侯友宜在昨日（21日）的記者會上被問到相關問題，僅表示「該個案交給司法，就靜待司法調查」。

▲侯友宜談恩恩案，僅表示一切已交由司法調查。（資料照／記者李毓康攝）

2歲男童恩恩4月14日因確診失去意識，卻等了81分鐘才等到救護車，送醫搶救仍在6天後不幸病逝，成為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。恩恩爸6月6日前往新北消防局聽取錄音檔、核對譯本，沒想到隔日就有前消防員爆料，恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令動員偽造報案，刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電的現場吵雜假象，引發各界議論，也讓新北市政府「防疫模範生」的形象受到質疑。

新北市政府8日對爆料者提告，侯友宜曾表示，面對家屬所提出來的問題，會盡全力協助，讓家屬能夠了解；新北市副市長劉和然也表示，已經準備好所有資料，包含恩恩媽跟消防局的所有通話紀錄，以及外界一直想了解的橫向聯繫資料，都已送交司法單位。而恩恩爸6月12日在臉書發文，指出聽取消防局譯文時，發現遺漏關鍵一句話，「沒有辦法派車，要通知1922」，可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷，因此決定再度前往消防局聽取錄音檔。

恩恩爸第二次聽取錄音檔之後提出質疑，「為何新北市SOP和其他縣市不一樣？」新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松當時回應，他們並不了解外縣市怎麼執行，新北市完全依照中央指引來做。緊接著，部分橫向錄音檔在6月17日被媒體人周玉蔻公開，發現4月14日當日「消防局聯絡不上中和區衛生局」；恩恩爸直到6月21日才終於聽到完整的錄音檔，根據音檔內容顯示，除了新北市政府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定之外，並未錄到新北市政府聲稱的任何可能涉及個資的背景音，而恩恩爸也打算對此提告。

▲恩恩爸將對相關單位提告。（資料照／記者陳以昇攝）

消息曝光之後，新北市政府挨批獨創送醫SOP，在21日的記者會上，有媒體詢問恩恩案的相關問題，包含民進黨要求侯友宜為錯誤的政策負責、衛生局跟消防局為何說謊等等，都是由新北市消防局副局長陳崇岳與新北市衛生局發言人高詩琪輪番回應，侯友宜僅針對恩恩案是否會對相關人員究責，以及預計如何善後2個問題進行回應。

對於民進黨團的要求，侯友宜僅以4字回應，「尊重議會」；至於相關人員的責任，侯友宜表示，目前這個案件已經進入司法程序，由公正的司法單位釐清事情真相，只要司法單位有需要，市府就會全力配合調查。

侯友宜強調，新北市現在疫情雖然有舒緩，但確診個案還是很多，所有辛苦的同仁2年多來仍然要一步一腳印堅守岡位，全力以赴守住緩降的疫情，「該個案交給司法，就靜待司法調查」，現階段要全力守好新北市民的健康。

副市長劉和然在記者會結束之前也提到，這段時間恩恩爸的議題引起很多人討論，尤其是有很多意見的流通，都已經讓整個焦點模糊，新北市政府希望回到恩恩爸要求的初衷，就是了解事情的真相跟全貌，但了解真相不是要犧牲其他人，更不能踩在別人的身上往上走，新北市政府很想讓事情的真相被釐清，所以才會交給司法機關，「所以我一直不懂，為什麼我們是為了掩蓋事實才交給司法，這樣的言論會被提出來」。