為何佔線？立委指恩恩案時沒其他幼童重症　衛生局：不要拿數據編故事

記者杜冠霖／新北報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫過世，4月14日案發當時錄音檔在21日曝光後，輿論質疑中和區衛生所疑似鬧空城，衛生局發言人高詩琪澄清，當時中和衛生所正在處理另一起確診兒童緊急送醫案。不過，立委林靜儀發現，截至4月15日，統計中重症未成年病例僅2名；直到26日才又多1名，對此，高詩琪回應，當天是中和區有一家三口確診，小朋友出現發高燒狀況需要就醫，「有心人士不要拿數據編造故事。」

對於新北市府說法，林靜儀舉出實際數據表示，截至4月15日，統計中重症未成年病例，10多歲一名、未滿5歲一名；一直到4月26日，中重症的未成年病例才又多一名10多歲的，請問新北市中和衛生所是哪裡來的「其他確診兒童」？

林靜儀質疑，新北市衛生局跟消防局之間沒有緊急送醫專線、沒有把確診急症個案和一般緊急送醫的流程和人力調度資源分配處理、沒有把消防局確診病例派救護車到醫院的流程規劃好，現在推托其他縣市、推托很忙？在包括輕症、中重症的3百多個個案的時候說「忙到沒時間接電話」，那侯友宜的「準備好了」，是準備什麼？

對於質疑，高詩琪指出，當天新北市因為確診、居隔人數很多，中和區有一家三口確診，小朋友出現發高燒狀況需要就醫，雙和醫院因為前一天急診醫護確診，需要實施清消作業，所以當時衛生所透過各種管道協助聯繫發燒小朋友到其他醫院收治。

高詩琪表示，對衛生局人員來說，只要打電話進來都一定有緊急的需求，都是以同理心來面對，公衛人員不懂政治，只知道要盡責做好事情，呼籲有心人士不要拿數據編造故事，打擊第一線防疫同仁的努力。