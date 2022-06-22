台中+7909　兒童第2劑明起施打！長者第4劑大爆滿禮券不夠送

▲台中今天新增7909例，兒童第2劑明起施打，長者第4劑大爆滿，連禮券都不夠，盧秀燕深感抱歉。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增7909例確診個案，市長盧秀燕在線上疫情記者會表示，長輩施打第4劑莫德納非常踴躍，一個上午就高達3萬多人，人數大爆滿，造成長者大排長龍，盧秀燕除了抱歉之外，也保證500元禮券會專程送到府；至於兒童第2劑BNT從明天起在醫療院所、校園陸續施打，請家長們在規定時間內前往。

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盧秀燕表示，台中新增7909例，對照上週三的1萬756例，確診數大幅減少30%，台中疫情「下樓梯」趨勢很明顯，但仍呼籲市民做好防疫。

台中6月22、23日啟動47處莫德納疫苗快打站，只要設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民就可接種，但是才一個上午就有3萬7535人施打，人數超乎預期，不像過去第2劑、第3劑只有3成多，造成長者大排長龍，市府緊急增設遮陽棚、水冷機，增派醫護人員加速施打作業，派員協助維持秩序。

盧秀燕和民政局長吳世瑋一方面開心長者踴躍出席施打，但對人潮擁擠現象深感抱歉，盧研判，應該是市民防疫意識提高，加上有贈送2劑快篩和500元禮券的鼓勵，市府發出1000多萬元的禮券還是不夠，她保證，現場沒有拿到禮券者不用擔心，市府會專人送到家。

兒童BNT第2劑部份，疫苗上午已經到貨，市府已進行配發作業，家長現在就可以向合約醫療院所預約，明天就能施打；24日起有39個醫療團隊進入校園接種；25日、26日在12個校園設置假日快打站，「三管齊下」陸續開打，家長擇一為孩童接種疫苗。