水箱傳詭異哭聲　倒出活生生3歲女童！哭喊「爸媽不要我」超心碎

▲ 墨西哥女童遭媽媽關進水箱。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥發生一起離譜事件，一名年僅3歲的女童遭母親和繼父塞進屋外1.5公尺高的水箱裡，她無法自行爬出，直到鄰居聽見她呼救的哭聲而報警，才被二名員警合力救出。女童一脫困就哭著大喊，「我爸媽丟下我了」，畫面令人鼻酸。

Con esos Papas quien quiere enemigos

En las calles de Chalco del Estado de México.

Padres dejan a su hija dentro de un tinaco, afortunadamente la niña ya se encuentra en las manos del DIF.https://t.co/pXMBKfOdZX pic.twitter.com/HAfv2kWBXz — Garmo Click (@ClickGarmo) June 17, 2022

根據《每日郵報》，這起事件發生於墨西哥州查爾科市（Chalco），女童鄰居聽見她的呼救聲後報警，影片中二名員警從屋頂爬到屋子後院，只見一個1.5公尺高的水箱矗立在院子裡，他們輕輕將水箱放倒，拉出裡頭的女童。而她被救出後哭著對員警說道，自己遭爸媽拋棄。

墨州司法部長提到，女童當時哭著尋求幫助，受困水箱時緊握著玩偶，後來被員警帶離，所幸身體狀況良好，沒有受傷。而她的母親盧西拉（María Lucila）及繼父哈維爾（Javier）返家後立刻被捕，各支付保釋金245美元。

這對夫婦承認將女童棄置水箱內約15分鐘，原因目前不明，但宣稱他們都無法帶女童去上班。在他們面臨法律問題期間，女童交由當地兒童保護機構照顧，定期安排心理諮商。檢察官說明，她十分想念媽媽，「她是個只有3歲的女孩，就像其他未成年者一樣，就算媽媽做了那些事，她還是很想念她。」

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