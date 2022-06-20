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社會 社會焦點 保障人權

高雄婦剖腹產2天「陰轉陽」遭逼轉院　陳其邁要查：應就地診治

▲▼快篩陽性。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名產婦快篩陽性被要求轉院。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓產婦在18日剖腹生產完之後，因為身體不適請醫院快篩，結果發現是陽性確診，結果就被這家婦產科醫院緊急辦理出院轉診，害得這名陳姓產婦才剛剖腹產完，就得自行搭車前往大醫院，同時還要在急診所坐輪椅上等4個小時，她把整個過程寫在臉書《高雄大小事》，狠批婦產科醫院是「無良醫院」把她當球踢，現在高雄市衛生局要查了，不排除要對這家婦產科醫院重罰。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎再20日被媒體詢問到此事，表示已經進入行政調查，不過特別強調「依據傳染病防治法第十二條，在任何的機構或是團體、個人，不能對於傳染病的患者有任何不平等的對待，如果發現的話，會依照傳染病防治法重罰，我們也會針對這個事件，慎重釐清整個責任」。

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁表示要清查所有過程。（圖／高雄市政府）

高雄市長陳其邁表示應該是就地診治，不應該要求轉院，所以會調查釐清；不過也有媒體提問，產婦再入院時的快篩為陰性，卻在產後時呈現陽性，是否代表有「院內感染」，陳其邁指出，這部分現在沒有辦法直接判定，還要再進行流行病學調查後才能綜合判斷。

一名陳姓產婦在臉書社團《高雄大小事》發文表示自己在16日入住一家婦產醫院，當天下午因為要剖腹生產，所以進行快篩，當時呈現陰性，沒想到就在生產完隔天晚上，覺得喉嚨開始不舒服到，18日中午進行快篩，結果呈現陽性，她指控婦產科的醫生當下立馬要求辦理出院，同時轉診去大醫院。而且形容醫生看到兩條線時，嚇到離她超遠，同時清空病房跟隔壁床的病人，還要求結清住院開刀費用，陳姓產婦說：「要我轉診，你應該要幫我叫救護車，但你說可以自己坐防疫計程車或開車去，還跟我說你跟大醫院聯絡好了，可以直接去。但是到了現場大醫院沒我任何資料，從下午2點頂著太陽全身包緊緊，帶著剖腹的傷坐在輪椅上，等到6點多才有醫生來做檢查」。

懷孕、大肚子、受孕、孕婦、產婦示意圖萬用圖。（圖／達志影像）

▲產婦。（示意圖／達志影像）

經過檢查之後，大醫院的急診醫生說是輕症，只要做居隔就好，但重點是傷口要顧好，不過陳姓產婦很生氣表示：「在出院前，婦科醫生也沒為我做檢查就趕我出院，這種無良醫院的sop是這樣處理產婦的嗎？還是說錢賺到了就把我當球踢了，也沒告知我說後續我是否要回診」。

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