剖腹產2天「陰轉陽」確診成人球！醫師逼轉院　新手媽怒控無良　　

▲高雄一名陳姓產婦剖腹產第二天就因為確診被踢出醫院。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓產婦在18日剖腹生產完之後，因為身體不適請醫院快篩，結果發現是陽性確診，結果就被這家婦產科醫院緊急辦理出院轉診，害得這名陳姓產婦才剛剖腹產完，就得自行搭車前往大醫院，同時還要在急診所坐輪椅上等4個小時，她把整個過程寫在臉書《高雄大小事》，狠批婦產科醫院是「無良醫院」把她當球踢，現在高雄市衛生局要查了，不排除要對這家婦產科醫院開罰。

一名陳姓產婦在臉書社團《高雄大小事》發文表示自己在16日入住一家婦產醫院，當天下午因為要剖腹生產，所以進行快篩，當時呈現陰性，沒想到就在生產完隔天晚上，覺得喉嚨開始不舒服，18日中午進行快篩，結果呈現陽性，她指控婦產科的醫生當下立馬要求辦理出院，同時轉診去大醫院。

她形容醫生看到兩條線時，嚇到離她超遠，同時清空病房跟隔壁床的病人，還要求結清住院開刀費用。陳姓產婦說：「要我轉診，你應該要幫我叫救護車，但你說可以自己坐防疫計程車或開車去，還跟我說你跟大醫院聯絡好了，可以直接去。但是到了現場大醫院沒我任何資料，從下午2點頂著太陽全身包緊緊，帶著剖腹的傷坐在輪椅上，等到6點多才有醫生來做檢查」。

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（資料圖／高雄市政府）

經過檢查之後，大醫院的急診醫生說是輕症，只要做居隔就好，但重點是傷口要顧好，不過陳姓產婦很生氣表示：「在出院前，婦科醫生也沒為我做檢查就趕我出院，這種無良醫院的sop是這樣處理產婦的嗎？還是說錢賺到了就把我當球踢了，也沒告知我說後續我是否要回診」。

這名產婦發文之後，網友一片倒的怒轟，要產婦公開這家醫院的名字，還有人直接tag陳其邁市長希望他處理，另外也有人認為，這家醫院真的很無良。