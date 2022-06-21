屏東縣消防局長治分隊救災指揮車老舊　國際獅子會300-D2區捐贈

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(21)日上午在長治消防分隊辦理救災指揮車捐贈典禮，由國際獅子會300-D2區總監張邱美嬌代表致贈，消防局局長許美雪代表受贈，會中邀請長治鄉地方仕紳及警義消同仁參與。

國際獅子會300-D2區總監張邱美嬌暨全體獅友感念消防同仁救災辛勞，深覺消防救災車輛重要性，將關心社會服務社會大眾的心，化為具體行動，捐贈屏東縣政府消防局救災指揮車1輛。

屏東縣消防局第一大隊長治分隊轄內臨接屏東市、鹽埔鄉、麟洛鄉及九如鄉，支援他轄勤務繁重，為因應各鄉崎嶇難行地域，救災指揮車將可提供救災人員即時快速搶救各項災害，確保人民生命財產安全。

長治分隊現因救災指揮車老舊，國際獅子會300-D2區為發揚照顧鄉民精神，捐贈救災指揮車1輛，將可作為分隊執行救災及消防勤務使用，藉以提升消防救災效能及確保鄉民生命財產安全。

消防局非常感謝總監張邱美嬌及全體獅友捐贈的救災指揮車，對消防同仁救災效能有很大的幫助，並感謝其善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量，消防人員也會愛物惜物，將救災指揮車發揮最大的效益，造福鄉民，也期盼這次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教、社團，為縣民生命財產安全盡一份心力。