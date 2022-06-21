　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣消防局長治分隊救災指揮車老舊　國際獅子會300-D2區捐贈

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(21)日上午在長治消防分隊辦理救災指揮車捐贈典禮，由國際獅子會300-D2區總監張邱美嬌代表致贈，消防局局長許美雪代表受贈，會中邀請長治鄉地方仕紳及警義消同仁參與。

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

國際獅子會300-D2區總監張邱美嬌暨全體獅友感念消防同仁救災辛勞，深覺消防救災車輛重要性，將關心社會服務社會大眾的心，化為具體行動，捐贈屏東縣政府消防局救災指揮車1輛。

▲國際獅子會300-D2區捐贈長治消防分隊指揮車，局長許美雪（右三）代表受贈 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

屏東縣消防局第一大隊長治分隊轄內臨接屏東市、鹽埔鄉、麟洛鄉及九如鄉，支援他轄勤務繁重，為因應各鄉崎嶇難行地域，救災指揮車將可提供救災人員即時快速搶救各項災害，確保人民生命財產安全。

長治分隊現因救災指揮車老舊，國際獅子會300-D2區為發揚照顧鄉民精神，捐贈救災指揮車1輛，將可作為分隊執行救災及消防勤務使用，藉以提升消防救災效能及確保鄉民生命財產安全。

消防局非常感謝總監張邱美嬌及全體獅友捐贈的救災指揮車，對消防同仁救災效能有很大的幫助，並感謝其善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量，消防人員也會愛物惜物，將救災指揮車發揮最大的效益，造福鄉民，也期盼這次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教、社團，為縣民生命財產安全盡一份心力。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新竹台68「遊覽車翻覆」！　東向西線封閉中
二次感染定義出爐！　3個月內符合2條件屬「重複感染」
酒駕熱褲妹「外套蓋頭」移送　死者家屬痛哭：還我們公道
陳時中4月稱恩恩案「無延誤送醫」　羅一鈞：是以當時資料評估
人流增加、口罩沒戴好　羅一鈞示警：2週後降到萬例以下「不樂觀
恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開
快訊／大雷雨轟9縣市！　大雨狂炸1小時
創紀錄！這間國小今年僅1位畢業生　所有獎項她全包
日本23歲OL裸屍掛樹頭！舌骨斷裂　遭拍上銬囚禁片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東海上出現仙島？　專家：夠幸運才能看見「海上都蘭山」

屏東縣消防局長治分隊救災指揮車老舊　國際獅子會300-D2區捐贈

跟蹤騷擾防制法施行逾半月　永康警受理3件制止跟騷行為

紀念二峰圳百年 10款特色加工品正式亮相

屏東縣政府+紙風車劇團　開啟戲劇人才培育第一哩路

救護新三箭新藥上場　南消五大隊辦新進藥物教育訓練

紅藜與藜麥雜交新品種「屏科一號」　耗時6年研發成功

新北婦搭公車迷路「為何載我來警局」　暖警耐心解釋助返家

不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

快訊／台南玉井住宅火警　消防人員全力搶救

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

台東海上出現仙島？　專家：夠幸運才能看見「海上都蘭山」

屏東縣消防局長治分隊救災指揮車老舊　國際獅子會300-D2區捐贈

跟蹤騷擾防制法施行逾半月　永康警受理3件制止跟騷行為

紀念二峰圳百年 10款特色加工品正式亮相

屏東縣政府+紙風車劇團　開啟戲劇人才培育第一哩路

救護新三箭新藥上場　南消五大隊辦新進藥物教育訓練

紅藜與藜麥雜交新品種「屏科一號」　耗時6年研發成功

新北婦搭公車迷路「為何載我來警局」　暖警耐心解釋助返家

不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

快訊／台南玉井住宅火警　消防人員全力搶救

口腔期嬰幼兒什麼都往嘴塞　花蓮11月大女嬰吞入吸棒險喪命

女友爸媽勸別買房：跟我兒子買車！　他氣到想分「1理由遭轟」

基隆+589！確診數本島最低　林右昌：加速長輩、孩童疫苗接種

陰莖增大術IG爆紅！打1針能變巨雕2年　留言一排女網友狂tag前男友

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

過度依賴「不值得信賴國家」有高風險！法友台小組主席談台灣議題

男子下巴合不攏　原因竟是「肩頸僵硬」

台中阿北奔超商買18000點數　警神提問阻詐：她是不是叫「靜靜」

這碗「神秘綠湯」是啥？他曝台中人夏天必吃　老饕哭：北部沒有

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

地方熱門新聞

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

電動自行車有法可管　違反最高罰5400

桃園大有梯田生態公園旁　民富社福館上樑

2022桃園熱氣球現人車潮　市府籲搭接駁車

基隆城市博覽會落幕　林洲民肯定林右昌市府團隊

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

獨／逆向超車撞軍車　輪胎幾乎脫落

台南南區婦人落海消防人員搶救送醫

快訊／台南玉井住宅火警

彰化85歲阿嬤失蹤　今在彰濱海域尋獲遺體

桃42線月桃路拓寬工程　第二標開工

高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

重慶辣子雞、油燜鮮蝦　道地川菜雲林飄香

更多熱門

相關新聞

前獅子會長勒斃女友　上訴二審仍稱殉情

前獅子會長勒斃女友　上訴二審仍稱殉情

曾任某獅子會長的男子林易暘，去年10月間懷疑年長7歲的同居女友有新歡，拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在伴屍1天後自行割腕佯裝殉情，但遭檢方識破，一審將他重判無期徒刑。案件上訴二審，高等法院首度開庭時，林男供稱與女友關係良好，雙方約好「見耶穌、去神的國度」，並非行兇勒斃，法院提醒他凶器皮帶上有「你的DNA」，之後諭知擇期開庭。

即／高雄娛樂圈燒不完！　累計3店9人染疫　

即／高雄娛樂圈燒不完！　累計3店9人染疫　

彰化+84！　4縣市社團聯誼爆76人確診

彰化+84！　4縣市社團聯誼爆76人確診

即／高雄海量足跡公布！　陳其邁愛店也上榜

即／高雄海量足跡公布！　陳其邁愛店也上榜

高雄獅子會炸出32確診　北毒南傳關鍵餐會曝光

高雄獅子會炸出32確診　北毒南傳關鍵餐會曝光

關鍵字：

屏東縣政消防局長治消防分隊獅子會救災指揮車

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面