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快訊／高雄娛樂圈燒不完！小吃部6員工確診　累計3店9人染疫

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

本土續創新高！高雄市22日新增113例本土個案，其中特定娛樂場所有5例，包括仁武區彩虹林小吃部2人、羅馬帝國商務酒店2例以及168商務酒店1例。

高雄今日疫情狀況，特定娛樂場所有5例，外縣市旅遊史有25例，密切接觸者61例(同住親友21例、餐飲娛樂14例、職場環境24例、高風險區域2例)，居隔期間陰轉陽個案有22例。

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▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

在娛樂場所部分，今日新增5例，昨(21日)公布的仁武區彩虹林小吃部已有4人確診，今日疫情擴大再增2例，同樣是工作人員，於居家隔離期間陰轉陽，累計6名工作人員確診，目前匡列28名客人居家隔離。

另外還有2家娛樂場所有新增確診足跡，在羅馬帝國商務酒店部分有2名確診者活動史，其中一名個案因症就醫，採檢確診後，經衛生單位疫調匡列，再揪出同行密切友人也染疫，此案還在疫調中。

168商務酒店也有一例確診足跡，一名工作人員因出現症狀就醫，因為是單一個案，所以在傳染鏈追溯上，會鎖定密切接觸對象，目前都已匡列採檢中。

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