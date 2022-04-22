　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北毒南傳關鍵餐會曝！高雄獅子會炸出32確診　驚見「百人壓境」

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有獅子會社團舉辦餐敘釀群聚，截至昨(21)已有26名獅友染疫，疫情也衍生到同住家人親友6人，累計32人確診。另外在娛樂圈部分，昨也傳出仁武區一家小吃部4人染疫。市長陳其邁將於下午2點30分召開疫情記者會，說明最新疫調狀況。

高雄爆發獅子會群聚，據市府公告疫調時序圖，此波群聚事件要回溯到4月11日，新北獅子會有4車100多人南下旅遊，其中有一名新北確診者34148在列，當時這100多位獅友與高雄市7位獅子會成員(含高雄指標個案35657)在大樹區一家飯店餐敘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高雄市政府）

▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高雄市政府）

接著高雄市獅子會因舉行年會，4月15日晚間，有50名成員先是在新興區番太郎味自慢料理進行餐敘，席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，照片也在網路上流出。4月16日，同一群獅子會成員又在漢來大飯店9樓金龍廳舉行餐敘，參加者有199名成員。

而這三場餐敘活動，高雄指標個案356574都有參與，經擴大匡列採檢，截至21日，有26名獅友染疫、6位同住家人親友確診，合計32人。

▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

在娛樂場所部分，昨也有4例個案。標個案是仁武區彩虹林小吃部廚房員工，初步了解，個案於社區活動時染疫，進而感染同職場同事，連帶指標個案共計4人確診。

這4例個案都是來自同一家小吃部，復工前採檢全體員工都是陰性。不過近日，小吃部一名廚房員工疑因社區活動史，經過風險傳播感染給3名同事，疫調單位不敢大意，將追查近日消費者、接觸者進行匡列，並釐清其感染源。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
快訊／張書偉、蘇晏霈PCR出爐！　曾和楊銘威「無罩合影」
身分證對中6字母！　欣葉「新開幕吃到飽」打5折
陳志強母病逝！曾智希鬆口她「生前期待」　婚事進度曝
快訊／徐若瑄5／7小巨蛋確定不唱了！　開放退票
LIVE／本土今傳破3700例　北市第一槍！國高中下周不到校
快訊／北市國高中下週免到校　國小沒納入原因曝光
新北6P情侶夫妻大亂鬥！　2對鬧離婚分手下場慘
月底恐單日萬人確診！　「保命App神器」快先下載
醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊
遭「腳交千金」逼聞腳！司機現身說話了　警一招準備對付她
快訊／今本土傳飆破3700例！　陳時中14:00說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輝瑞Paxlovid與10類藥物「具禁忌」　健保雲端系統主動跳提醒

新人狂發問！老鳥曝職場守則「3字回應」　千人唾棄：真心換絕情

中年師患媽媽手「邊寫黑板邊哭」　醫師紅繩懸吊訓練有效改善

身邊有人確診怎辦？隔離補助1千、居家必備藥　防疫大補帖一次看

疫情升溫！南投假日增設4疫苗接種站　長者施打可領500

北毒南傳關鍵餐會曝！高雄獅子會炸出32確診　驚見「百人壓境」

快訊／北市國高中下週採遠距線上教學演練　國小考量這關鍵未納入

台東確診爆增　加強版集中檢疫所及居家照護正式啟動

高雄版「腳交千金」踹椅背！暴吼：送我去警局　願望成真了

快訊／桃園大竹派出所再傳1警員確診　市府衛生局證實...35人快篩結果曝

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

驚人！耳洞長8.6公分　耳垂能塞入拳頭大飾品

輝瑞Paxlovid與10類藥物「具禁忌」　健保雲端系統主動跳提醒

新人狂發問！老鳥曝職場守則「3字回應」　千人唾棄：真心換絕情

中年師患媽媽手「邊寫黑板邊哭」　醫師紅繩懸吊訓練有效改善

身邊有人確診怎辦？隔離補助1千、居家必備藥　防疫大補帖一次看

疫情升溫！南投假日增設4疫苗接種站　長者施打可領500

北毒南傳關鍵餐會曝！高雄獅子會炸出32確診　驚見「百人壓境」

快訊／北市國高中下週採遠距線上教學演練　國小考量這關鍵未納入

台東確診爆增　加強版集中檢疫所及居家照護正式啟動

高雄版「腳交千金」踹椅背！暴吼：送我去警局　願望成真了

快訊／桃園大竹派出所再傳1警員確診　市府衛生局證實...35人快篩結果曝

日本實際數據曝第3劑防護力！　打完疫苗確診數「斷崖式下降」

安捷航空自飛航訓練跨足觀光業　空中遊覽臺東登場

警處理交通事故未放警告標誌　後面「砰一聲」機車又撞上

和碩證實龜山廠67員工快篩陽性　住宿、密切接觸1608人PCR仍未出爐

台泥總部1名員工確診　該樓層員工已全數居家、快篩皆陰性

李懿自招穩交7年　親揭男友背著他在廁所「練習」

輝瑞Paxlovid與10類藥物「具禁忌」　健保雲端系統主動跳提醒

學生戶外教學染疫　海巡專船赴蘭嶼接駁返台

起底高雄版「腳交千金」！殯儀館裝可憐騙死人錢　警方出手了

張書偉、蘇晏霈PCR出爐！5天前和楊銘威「無罩合影」出席開鏡

生活熱門新聞

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

沒認識確診者就是沒朋友！醫師預言疫情6變化

華視連出包　誤植大屯火山爆發

快訊／傳今日本土飆破3700例！　陳時中14:00說明

辦入職才發現　公司竟藏薪水陷阱

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

更多熱門

相關新聞

獨／校園疫情燒不完　北市165校停課、6.1萬師生受影響

獨／校園疫情燒不完　北市165校停課、6.1萬師生受影響

新冠肺炎疫情延燒，國內本土確診個案突破千例後屢創新高，21日更逼近3000例。由於校園感染狀況嚴重，台北市22日將宣布下周起國高中停課，進行線上教學演練。副市長蔡炳坤表示，目前學校因為疫情停課的學生數、學校數相當多，22日上午統計已達165校停課、6.1萬師生受影響。

即／3千人皇冠路跑活動「有人確診」　擴大篩檢

即／3千人皇冠路跑活動「有人確診」　擴大篩檢

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

即／前鎮漁港傳命案　他跨船踩空落海亡

即／前鎮漁港傳命案　他跨船踩空落海亡

稱可仲介同性戀交易　狼師下藥性侵女學生

稱可仲介同性戀交易　狼師下藥性侵女學生

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁獅子會餐敘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

主播富豪尪下藥「輪流侵犯女大生」事後塞3600萬…全網氣炸

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面