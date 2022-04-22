北毒南傳關鍵餐會曝！高雄獅子會炸出32確診　驚見「百人壓境」

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有獅子會社團舉辦餐敘釀群聚，截至昨(21)已有26名獅友染疫，疫情也衍生到同住家人親友6人，累計32人確診。另外在娛樂圈部分，昨也傳出仁武區一家小吃部4人染疫。市長陳其邁將於下午2點30分召開疫情記者會，說明最新疫調狀況。

高雄爆發獅子會群聚，據市府公告疫調時序圖，此波群聚事件要回溯到4月11日，新北獅子會有4車100多人南下旅遊，其中有一名新北確診者34148在列，當時這100多位獅友與高雄市7位獅子會成員(含高雄指標個案35657)在大樹區一家飯店餐敘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高雄市政府）

接著高雄市獅子會因舉行年會，4月15日晚間，有50名成員先是在新興區番太郎味自慢料理進行餐敘，席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，照片也在網路上流出。4月16日，同一群獅子會成員又在漢來大飯店9樓金龍廳舉行餐敘，參加者有199名成員。

而這三場餐敘活動，高雄指標個案356574都有參與，經擴大匡列採檢，截至21日，有26名獅友染疫、6位同住家人親友確診，合計32人。

▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

在娛樂場所部分，昨也有4例個案。標個案是仁武區彩虹林小吃部廚房員工，初步了解，個案於社區活動時染疫，進而感染同職場同事，連帶指標個案共計4人確診。

這4例個案都是來自同一家小吃部，復工前採檢全體員工都是陰性。不過近日，小吃部一名廚房員工疑因社區活動史，經過風險傳播感染給3名同事，疫調單位不敢大意，將追查近日消費者、接觸者進行匡列，並釐清其感染源。