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社會 社會焦點 保障人權

前獅子會長懷疑被戴綠帽勒斃女友裝殉情　上訴稱去「神的國度」

▲▼許女遭小兒子發現陳屍床上，男友則倒臥一旁昏迷，許女的大兒子獲悉趕往現場。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

▲曾任獅子會長的林男，一審認定他勒斃女友，重判無期徒刑。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾任某獅子會長的男子林易暘，去年10月間懷疑年長7歲的同居女友有新歡，拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在伴屍1天後自行割腕佯裝殉情，但遭檢方識破，一審將他重判無期徒刑。案件上訴二審，高等法院首度開庭時，林男供稱與女友關係良好，雙方約好「見耶穌、去神的國度」，並非行兇勒斃，法院提醒他凶器皮帶上有「你的DNA」，之後諭知擇期開庭。

本案發生於去年10月間，檢警調查，死者許女58歲，從事直銷工作，離婚後和經營工程公司的51歲林男交往，2人各帶著1個兒子同居在台北市新生北路租屋處。許女努力經營自己的事業，林男的公司則因疫情衝擊，收入大幅減少，2人疑似因此在經濟、生活上發生爭執，並且協議分手，林男預計11月要搬走，但在搬走前就發生命案。

由於林男早就懷疑許女與人曖昧，案發當晚，許女應酬喝酒到晚間10點多才進門，讓林男更加不滿。趁著許女泥醉趴臥在地時，林男拿出皮帶將許女勒斃；之後他又到廚房拿出菜刀，在許女手腕上深劃2刀，營造許女自殺假象。但林男伴屍一天後，也拿刀淺劃自己的手腕，並留紙條給許女的兒子，假裝殉情。許女兒子發現後報警，全案因此爆發。不過檢警深入調查，發現許女死亡前還託親友尋找學區好的房屋，積極購置新屋，沒有尋死的跡象；檢方因此認定林男犯案裝假，依照家暴殺人罪嫌提起公訴。一審法院審理後，將林男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院1日下午首度開庭，林男否認殺害許女，在庭上花了1個多小時陳述上訴理由。他辯稱，與許女關係良好，與許女的兒子也互動良好；疫情期間都是他在做菜，是因為許女工作、經濟壓力大，他先前打算賣畫籌現金給許女，但許女心情低落，多次跟他說「走絕路、見耶穌」。案發當天是許女要求先割她的手腕，但他不想弄得房間都是血，所以才會勒暈許女後割腕。林男強調，已經被許女吵得很煩，所以最後才會想說一起「見耶穌、去神的國度。」

由於林男不斷在庭上強調見耶穌，法官不禁詢問「耶穌有鼓勵自殺嗎？」林男竟回「相信有神的國度、我還沒念到那兒」。法官也詢問林男，動手時許女是清醒狀態或是昏睡？如何確認許女想尋短？為何只有林男留下遺言？這些問題林男均無法回答，支吾其詞，還說這是他們喝酒的負面行為，不值得再深入探究。由於林男也否認以皮帶勒斃許女，法官也當庭說凶器皮帶上有「你的DNA」。律師請求法官確認辯護方向，法官則諭知擇日再開庭審理。

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