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漁夫釣到「4公尺長魟魚」破世界紀錄！　要16個人才能圍住

記者張靖榕／綜合外電報導

柬埔寨北部一名漁夫在湄公河的一座島旁釣到一隻超巨大的魟魚，幫忙安裝追蹤器的研究團隊表示，這是世界最大的淡水魚，重達661磅（約300公斤），長達13英尺（約4公尺）。魟魚大道幾乎要14至16個人才能完整圍住牠，研究團隊表示，世人對魟魚所知仍然不多，目前已協助將牠放生進行後續追蹤研究。

▲▼ 世界最大魟魚。（圖／翻攝「奇妙湄公河」）

▲▼漁夫捕到世界最大魟魚。（圖／翻攝「奇妙湄公河」）

▲▼ 世界最大魟魚。（圖／翻攝「奇妙湄公河」）

綜合外電報導，柬埔寨一名42歲的漁夫Moul Thun本月13日晚間，在上丁省會（Stung Treng）附近湄公河上的閤西島區域，捕捉到一隻巨無霸魟魚，隔天清晨立刻聯絡美國國際開發署（USAID）旗下計畫「奇妙湄公河」（Wonders of Mekong）的研究人員。研究團隊抵達現場幫忙測量魟魚的體重和長度，並在安裝追蹤器後協助將其放生。研究團隊表示魟魚在被放生時健康狀態良好，預期牠能夠繼續存活下去。

團隊中來自內華達大學的魚類生物學家霍根（Zeb Hogan）表示，人類抓到了破紀錄的世界最大淡水魚，但對牠的了解仍非常薄弱，因此在牠身上安裝會發出聲波訊號的追蹤器，讓研究人員能持續追蹤動態，並瞭解更多在湄公河裡物種的習性。

「奇妙湄公河」團隊此前已經在柬埔寨北部進行一項計畫，於湄公河水底安裝接收器，追蹤遷徙性魚類。霍根表示，湄公河相當綿長，期間還有許多深潭，最深甚至達90公尺。





 

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