漁夫釣到「4公尺長魟魚」破世界紀錄！　要16個人才能圍住

The recent discovery of a giant stingray, measuring 661 pounds and 13 feet, in northern Cambodia marked the recording of the world's "biggest freshwater fish," researchers say. https://t.co/FFqQxJAdwP pic.twitter.com/ECyDAhYybC

記者張靖榕/綜合外電報導

柬埔寨北部一名漁夫在湄公河的一座島旁釣到一隻超巨大的魟魚,幫忙安裝追蹤器的研究團隊表示,這是世界最大的淡水魚,重達661磅(約300公斤),長達13英尺(約4公尺)。魟魚大道幾乎要14至16個人才能完整圍住牠,研究團隊表示,世人對魟魚所知仍然不多,目前已協助將牠放生進行後續追蹤研究。

▲▼漁夫捕到世界最大魟魚。(圖/翻攝「奇妙湄公河」)

綜合外電報導,柬埔寨一名42歲的漁夫Moul Thun本月13日晚間,在上丁省會(Stung Treng)附近湄公河上的閤西島區域,捕捉到一隻巨無霸魟魚,隔天清晨立刻聯絡美國國際開發署(USAID)旗下計畫「奇妙湄公河」(Wonders of Mekong)的研究人員。研究團隊抵達現場幫忙測量魟魚的體重和長度,並在安裝追蹤器後協助將其放生。研究團隊表示魟魚在被放生時健康狀態良好,預期牠能夠繼續存活下去。

U.S. and Cambodian scientists say the world's largest ever freshwater fish—a stingray measuring nearly 13 feet long— was caught in Cambodia's Mekong River.



The giant fish was tagged and released back into the wild. https://t.co/BMX8P1NOr6 pic.twitter.com/dPOuVz0i6A