漁夫釣到「4公尺長魟魚」破世界紀錄！　要16個人才能圍住

The recent discovery of a giant stingray, measuring 661 pounds and 13 feet, in northern Cambodia marked the recording of the world's "biggest freshwater fish," researchers say. https://t.co/FFqQxJAdwP pic.twitter.com/ECyDAhYybC — CBS News (@CBSNews) June 20, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

柬埔寨北部一名漁夫在湄公河的一座島旁釣到一隻超巨大的魟魚，幫忙安裝追蹤器的研究團隊表示，這是世界最大的淡水魚，重達661磅（約300公斤），長達13英尺（約4公尺）。魟魚大道幾乎要14至16個人才能完整圍住牠，研究團隊表示，世人對魟魚所知仍然不多，目前已協助將牠放生進行後續追蹤研究。





▲▼漁夫捕到世界最大魟魚。（圖／翻攝「奇妙湄公河」）

綜合外電報導，柬埔寨一名42歲的漁夫Moul Thun本月13日晚間，在上丁省會（Stung Treng）附近湄公河上的閤西島區域，捕捉到一隻巨無霸魟魚，隔天清晨立刻聯絡美國國際開發署（USAID）旗下計畫「奇妙湄公河」（Wonders of Mekong）的研究人員。研究團隊抵達現場幫忙測量魟魚的體重和長度，並在安裝追蹤器後協助將其放生。研究團隊表示魟魚在被放生時健康狀態良好，預期牠能夠繼續存活下去。

U.S. and Cambodian scientists say the world's largest ever freshwater fish—a stingray measuring nearly 13 feet long— was caught in Cambodia's Mekong River.



The giant fish was tagged and released back into the wild. https://t.co/BMX8P1NOr6 pic.twitter.com/dPOuVz0i6A — ABC News (@ABC) June 20, 2022

團隊中來自內華達大學的魚類生物學家霍根（Zeb Hogan）表示，人類抓到了破紀錄的世界最大淡水魚，但對牠的了解仍非常薄弱，因此在牠身上安裝會發出聲波訊號的追蹤器，讓研究人員能持續追蹤動態，並瞭解更多在湄公河裡物種的習性。

「奇妙湄公河」團隊此前已經在柬埔寨北部進行一項計畫，於湄公河水底安裝接收器，追蹤遷徙性魚類。霍根表示，湄公河相當綿長，期間還有許多深潭，最深甚至達90公尺。









